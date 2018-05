Fondi passivi | i migliori e i peggiori di aprile

Fondi d'investimento "attivi" o "passivi" : quali conviene acquistare : Vale la pena comprare Fondi d'investimento "attivi" o invece è meglio optare per quelli passivi? Questi ultimi corrispondono nella maggiore parte dei casi agli Etf (Exchange-traded funds). Nel caso degli strumenti attivi, il gestore si propone di far meglio del benchmark, ovvero del parametro di riferimento (previsto dalla normativa) che serve appunto a valutare la qualità della gestione.In parole povere, se io come risparmiatore ...