Fondi dissesto idrogeologico | Manno | ' Aspettiamo secondo tempo da Oliverio'

Crac Tercas - sequestrati 3 - 8 milioni : “Distrazione di Fondi che ha contribuito al dissesto della banca” : Mosse da manuale per una (quasi) perfetta distrazione di fondi e l’ineluttabile dissesto di una banca. È sufficiente leggere le 12 pagine di sequestro preventivo – per ben 3,8 milioni – eseguito martedì dalla Guardia di Finanza, per comprendere come si possano mandare in fumo 30 milioni. Soldi che dovevano tornare nelle casse della banca Tercas e che, invece, restavano nelle tasche di Cosimo De Rosa, amministratore di fatto di una ...