Flop dei centri per l' impiego | solo il 3% di chi vi si rivolge trova lavoro

Galles - il riconoscimento facciale “trova” 2mila criminali ma per il 92% dei casi fa Flop : Galles, il riconoscimento facciale “trova” 2mila criminali ma per il 92% dei casi fa flop Per la associazioni va contro il diritto alla libertà individuale, per le forze dell’ordine ha delle falle ma è efficace Continua a leggere

Il grande Flop dei centri per l'impiego - costano 600 milioni l'anno ma trovano lavoro solo al 3% dei richiedenti : flop dei centri per l'impiego in Italia . Dovevano essere riorganizzati e potenziati come scritto nell'utima riforma del lavoro ma è rimasto tutto sulla carta. Infatti nonostante una spesa di 600 ...

Bagnolifutura - il Flop dei controlli : commissione di vigilanza nel mirino : Bonifiche fantasma, mega-stipendi e consulenze d'oro, immobili pubblici costruiti senza prima creare le fogne o le strade di collegamento. È la storia nota della Bagnolifutura, la...

Grey’s Anatomy 14 Flop di ascolti con Harper Avery come Weinstein e Trump - il finale sarà “uno dei migliori”? : Quello di Grey's Anatomy 14 sarà "uno dei migliori finali di stagione di questa serie", ha promesso Kevin McKidd, attore e regista del medical drama che dalla quinta stagione interpreta il dottor Owen Hunt. Eppure questa stagione sembra non convincere gli spettatori: nelle ultime settimane la messa in onda su ABC ha fatto registrare un vistoso calo di ascolti, con i dati precipitati a 6.5 milioni di telespettatori (1.4 di ratings sul target ...

Governo Pd-M5S : contratto chiaro o sarà un Flop. I leader schiavi dei social : Il matrimonio si farà, oppure no? Pare che la moral suasion del presidente della Camera Roberto Fico sia stata decisiva per intavolare la discussione: Pd e M5S cercano un dialogo per dare vita a un Governo. La formula potrebbe essere quella del contratto “alla tedesca”, un parto tutt’altro che semplice, come proprio la “locomotiva d’Europa” ha dimostrato nei mesi successivi al voto, tra clausole, veri e propri dietrfront e ripensamenti. E pare ...

Casellati (e Fico) verso il Flop Poi ipotesi Di Maio o Giorgetti Ma il gioco dei veti rilancia le urne : "Sarebbe un miracolo". Gian Marco Centinaio, vulcanico e ironico capogruppo della Lega a Palazzo Madama, lascia trapelare il totale e incondizionato pessimismo per il tentativo di Elisabetta Alberti Casellati di formare un governo Segui su affaritaliani.it

La disgrazia dell'Isola dei Famosi - Flop finale ma la Marcuzzi festeggia. Grazie a Nino Formicola : La finalissima dell'Isola dei Famosi vinta da Nino Formicola , ' non ci credo, sono sottosopra' , ha tenuto incollati, fin quasi alle 2 di notte, 4.545.000 telespettatori pari al 26,43% di share. E ...

Dopo il 'Flop' dell'Isola dei Famosi Mara Venier torna in Rai per Domenica In : Mara Venier torna in Rai. E lo farà dal prossimo autunno per condurre Domenica In. L'anticipazione viene dal sito TvBlog. La Venier è reduce dal 'flop' all'Isola dei Famosi dov'era opinionista e cerca ...

Isola dei Famosi - la semifinale : top e Flop : A un passo dalla finale, l'Isola dei Famosi si fa (quasi) avvincente. La penultima puntata, in onda ieri lunedì 9...

[L'inchiesta] Il Flop del reddito di cittadinanza nella città dei Cinque Stelle : 200 euro per pochi cittadini : Com'è difficile il risveglio, com'è difficile la realtà. Se ne stanno accorgendo da un po', i militanti locali del Movimento CinqueStelle. Non solo a Roma. Succede in quelle città che avevano ...

Isola dei Famosi - top e Flop dell'undicesima puntata : Nel 71esimo giorno di permanenza in Honduras coinciso con l’undicesima puntata in diretta dell&rsquo...

Flop Sangritana - Filt Cgil : E' solo l'epilogo di una gestione regionale fallimentare dei trasporti" : Pescara - Il Comitato Direttivo della Filt Cgil Abruzzo, riunitosi qualche giorno fa a Pescara, ha confermato all’unanimità una valutazione alquanto negativa sull’azione esercitata nel corso di questi ultimi anni dal Governo regionale sull’intero settore dei trasporti e, in modo particolare, sui provvedimenti indirizzati alla mobilità delle aree interne e che hanno paradossalmente reso ancora più evidenti quella condizione di ...

Isola dei Famosi - top e Flop della decima puntata : Show must go on. E' la legge tiranna della tv, e così dopo una giornata di stop per la morte...