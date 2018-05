Fisco | Tesoro | “Nel primo trimestre entrate a +2 | 8%” Le ritenute Irpef pagano 1 miliardo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 maggio 2018) Nei primi tre mesi del 2018 le tasse hanno portato nelle casse dello Stato 97,058 miliardi di euro. Una crescita del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. A comunicarlo è il ministero dell’Economia e delle finanze. Un risultato, spiegano i tecnici, raggiunto grazie sia alle imposte dirette sia a quelle indirette. I miliardi in più arrivano soprattutto dallesui lavoratori dipendenti e sui pensionati: la tassa sul reddito ha fatto registrare, infatti, un aumento del 2,5 per cento dell’incasso, pari a 1,087 miliardi di euro in più rispetto aldello scorso anno. In calo, invece, letributarie derivanti dalle attività di accertamento e controllo: -57 milioni di euro, pari a una contrazione del 2,9 per cento. Resta da capire se il fenomeno sia dovuto a una diminuzione dei controlli o a un’effettiva riduzione ...