Firenze | rapisce una bimba e minaccia di ucciderla | patteggia 4 anni di reclusione

RAPISCE BIMBA 2 ANNI E MINACCIA DI GETTARLA NEL FIUME - Firenze/ Nigeriano arrestato : "episodio grave" : Un Nigeriano che vive in un centro di accoglienza nei pressi di FIRENZE ha rapito la figlia di due ANNI di alcuni connazionali MINACCIAndo di GETTARLA nel FIUME Sieve(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:31:00 GMT)

Firenze - rapisce bimba 2 anni e minaccia di gettarla nel fiume/ Nigeriano arrestato : “ritorsione sui compagni” : Un Nigeriano che vive in un centro di accoglienza nei pressi di Firenze ha rapito la figlia di due anni di alcuni connazionali minacciando di gettarla nel fiume Sieve(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora - a Firenze rapisce una bimba e minaccia di gettarla in un fiume (18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: Afrin, guerra in Siria. Turchi annunciano la presa dell'enclave con Erdogan: curdi smentiscono; telefonata Salvini-Di Maio. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Firenze - rapisce bimba di 2 anni e minaccia di gettarla nel fiume : Ha rapito una bambina di due anni e mezzo da un centro di accoglienza per rifugiati nel Mugello per ritorsione nei confronti di connazionali che lo avevano denunciato per violenza sessuale. Poi ha ...

Firenze - rapisce una bimba di due anni e mezzo e minaccia di gettarla nel fiume : Un nigeriano di 27 anni ha rapito la piccola da un centro di accoglienza per rifugiati nel Mugello per ritorsione nei confronti di connazionali che lo avevano denunciato per violenza sessuale. Dopo una colluttazione l’uomo è stato arrestato dai carabinieri.Continua a leggere