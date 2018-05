Firenze dei Bambini | record per la manifestazione

Firenze dei Bambini - 38mila presenze per 140 proposte : ... una vera e propria esplosione di iniziative: 140 le proposte presenti in rassegna, 140 attività che, replicate su più turni, hanno invaso la città con più di 700 tra laboratori, giochi, spettacoli e ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nostra partita peggiore” : Il Napoli è crolla to mentalmente a Firenze , le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

Firenze dei Bambini - al via le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso : ... un appuntamento curato da MUS.E e da WIRED , che vedrà protagonisti Lorenzo Baglioni, esempio vivente dell'intelligenza musicale, Massimo Temporelli, grande divulgatore di cultura, scienza e ...

Nuovi concerti dei Maneskin a Milano e Firenze : biglietti in prevendita per il tour 2018 : Nuovi concerti dei Maneskin sono in programma a Milano e a Firenze. Dopo il successo in prevendita dei primi appuntamenti della tournée autunnale, il gruppo di X Factor aggiunge Nuovi spettacoli live. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle prime date di Milano, Bologna e Roma, sono sold out anche il secondo evento a Milano e la data di Firenze. Si aggiunge quindi un nuovo evento a Milano, il terzo live nella città, in programma il 20 ...