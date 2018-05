Fincantieri - risultati 2018 in linea con piano industriale : Fincantieri chiude il primo trimestre con un Ebitda pari a 89 milioni di euro in aumento del 33% rispetto al 31 marzo 2017 , 67 milioni, . L'Ebitda margin è pari al 7,3% in aumento rispetto al 6,0% al ...