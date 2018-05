Fincantieri | ricavi primo trimestre +11% | in linea con target

Fincantieri : in 2018 previsti crescita ricavi 3/6% : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Fincantieri prevede risultati per l’esercizio 2018 in linea con le proiezioni economico-finanziarie comunicate in sede di presentazione del Piano Industriale 2018-2022. E’ quanto indica il gruppo che oggi ha approvato i risultati del primo trimestre del 2018. In particolare per l’esercizio 2018 si conferma la crescita dei ricavi del 3/6% e una marginalità pari a circa il 7,5% principalmente ...

Fincantieri : in 1° trim. ricavi +11% a 1 - 226 mld - ebitda sale a 89 mln : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Primo trimestre in crescita per Fincantieri in linea con gli obiettivi del piano industriale 2018-2022. Nei primi tre mesi dell’esercizio in corso i ricavi mostrano un incremento dell’11% rispetto al medesimo periodo del 2017 a 1,226 miliardi di euro. La marginalità del gruppo al 31 marzo 2018 è pari a euro 89 milioni (+33% rispetto al 31 marzo 2017) con un ebitda margin pari al 7,3% in aumento ...

Fincantieri : in 1° trim. ricavi +11% a 1 - 226 mld - ebitda sale a 89 mln (2) : (AdnKronos) – La Ship Repair and Conversion della divisione Services di Fincantieri e il Gruppo Grimaldi hanno firmato il contratto per il programma di allungamento e trasformazione dei cruise ferry ‘Cruise Roma” e ‘Cruise Barcelona”, unità costruite da Fincantieri nel cantiere di Castellammare di Stabia. Prosegue la buona performance operativa, con la consegna della Carnival Horizon.L’indebitamento ...

Fincantieri : I trim - ricavi+11% - Ebitda+22 : ANSA, - TRIESTE, 7 MAG - Ricavi al 31 marzo in incremento dell'11% rispetto al medesimo periodo del 2017; Ebitda margin 7,3% in aumento del 22% rispetto al 31 marzo 2017 , 6,0%, . Sono i risultati ...

Fincantieri supera i 5 miliardi di ricavi : Il 2017, anno della svolta con l'alleanza italo-francese suggellata dall'operazione Stx, ha fatto registrare a Fincantieri un record di ricavi. Oltre 5 miliardi , +13% rispetto al 2016, , che si ...

Fincantieri : ricavi 2017 +13% - ebitda +28% : TRIESTE, 27 MAR - ricavi record oltre i 5 miliardi di euro , +13%, ed ebitda a 341 milioni , +28%, . Sono i dati principali del Bilancio consolidato di esercizio 2017 di Fincantieri approvato oggi dal ...

Fincantieri punta a raddoppiare l'ebitda al 2022. Ricavi in aumento fino al 50% : Teleborsa, - Fincantieri ha chiuso il 2017 con Ricavi record oltre 5 miliardi di euro , +13% rispetto al precedente esercizio, e profittabilità in netta crescita con Ebitda di euro 341 milioni , +28% ...