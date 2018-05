FINANZA E GOVERNO I numeri che aiutano la scelta di Mattarella

RIPRESA?/ Il patto FINANZA-impresa che vale più di un 'Governo del cambiamento' : Un cambiamento in Italia è possibile, specialmente per vedere tornare a crescere il Paese: la finanza può avere un ruolo importante.

FINANZA E POLITICA/ Rischi e trabocchetti - le 'guide' pronte per il nuovo Governo : Il Governo Gentiloni ha varato un Def che risulta inutile per l'esecutivo che gli succederà. Molto più interessanti degli altri documenti.

FINANZA E POLITICA/ Rischi e trabocchetti - le "guide" pronte per il nuovo Governo : Il Governo Gentiloni ha varato un Def che risulta inutile per l'esecutivo che gli succederà. Molto più interessanti degli altri documenti arrivati negli stessi giorni, dice GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:03:00 GMT)IL CASO/ "Il Def di Gentiloni e Padoan non esiste", int. a G. PigaFINANZA/ Il fantasma dell'Iva ci regala il Governo del Presidente, di S. Cingolani

FINANZA/ Il fantasma dell'Iva ci regala il governo del Presidente : Dopo il varo del Def è emerso più chiaramente il bisogno di disinnescare l’aumento dell’Iva. Cosa che spiana la strada al governo dei responsabili, spiega STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ La fregatura pronta con la prossima manovra, int. a L. CampiglioFINANZA E POLITICA/ La voglia di spesa che allontana M5s e Lega dal governo, di S. Cingolani

SPY FINANZA/ Draghi e la bugia che conferma un governo del Presidente : Continuare a spacciare l'eurozona come un sistema economico non solo sano ma in continua a costante ripresa e la nuova bugia di Mario Draghi, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Gli interessi di Usa e Fed sul prezzo del petrolio, di M. BottarelliNUMERI/ Voto tra un anno e governo del Presidente: intanto l'Italia non cresce..., int. a M. Deaglio

Italia - senza governo è mini-spread - Milano FINANZA - : In queste ore, intanto, si riunirà il consiglio direttivo della Bce, in cui Draghi dovrebbe indossare i panni della colomba visto che, come segnala Milano Finanza, 'l'economia della zona Euro ...

FINANZA E GOVERNO/ I tre macigni che complicano la scelta di Mattarella : Oggi Mattarella dovrebbe prendere una decisione riguardo le mosse da intraprendere per arrivare alla formazione di un GOVERNO. Ci sono dei problemi con lo aiutano. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:03:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ La voglia di spesa che allontana M5s e Lega dal GOVERNO, di S. CingolaniSPILLO/ Banche e bail-in, l’ultima “gufata” della Nouy sull’Italia, di S. Luciano

FINANZA E POLITICA/ La voglia di spesa che allontana M5s e Lega dal governo : Senza un’economia propulsiva, pensare di aumentare la spesa pubblica, disinnescando anche le clausole di salvaguardia, appare impossibile, evidenzia STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:01:00 GMT)GEO-FINANZA/ Sapelli: la Germania ci sta uccidendo, Trump e Putin possono salvarciFINANZA/ L'aiutino di Draghi per non far crollare ripresa e mercati, di P. Annoni

FINANZA E GOVERNO/ L'Italia ha benzina solo per il 2018 - poi si rischia il crollo : Ieri sono riprese le consultazioni al Quirinale. Il clima internazionale intanto peggiora. Quanto si potrà attendere ancora per avere un GOVERNO?.

FINANZA E GOVERNO/ Nuovo Def - istruzioni su come far tacere la Ue : Entro fine mese il Def va inviato all'Europa, che però non può metterci fretta. Puntando su una spending review seria ed evitando politiche recessive.

FINANZA E GOVERNO/ Cosa c'è dietro la nuova strategia di Mattarella? : Le incertezze internazionali lasciano meno tempo all'Italia per risolvere l'impasse politico e dotarsi di un GOVERNO, pena un peggioramento economico. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. CingolaniSCENARIO/ Lega-M5s, il compromesso per avere l'ok dell'Ue (e dei mercati), di C. Pelanda