Filippo Bisciglia | vi svelo ciò che non sapete di me!

Filippo Bisciglia e la malattia : ‘Non potevo muovere le gambe’ : “Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe”. Filippo Bisciglia rivela in un’intervista a Uomini e donne magazine nel numero in edicola un particolare finora inedito e drammatico della sua vita. Il conduttore di Temptation Island, infatti, svela di aver sofferto da piccolo del morbo di Perthes, una malattia degenerativa che riduce l’uso degli arti inferiori: Quando ero piccolo ero affetto dal ...

Filippo Bisciglia svela la sua malattia : 'Non ho camminato per un anno' Video : Filippo Bisciglia è il noto conduttore televisivo di uno dei reality show estivi più ti e chiacchierati dal pubblico italiano, 'Temptation Island'. Il presentatore di Canale 5 [Video], recentemente, si è svelato in un racconto che lo ha interessato direttamente: si tratta di una patologia che lo ha colpito nel corso della sua vita e di cui ancora oggi ne accusa le conseguenze. Scopriamone di più leggendo tutti i dettagli che sono riportati nei ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia : "Ho sofferto del morbo di Parthes - per un anno e mezzo non potevo camminare" : Mentre si sta componendo il cast della quinta edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia si racconta al Magazine di Uomini e Donne. Temptation è mio! Lo farò anche con il bastone e la dentiera. Scherza Filippo, che svela di avere qualche scaramanzia: Ogni anno chiedo di dormire nella stessa stanza; poi ho il mio accendino portafortuna in tasca e dalla prima edizione, durante il falò dell’ultima puntata sotto lo smoking indosso ...

Filippo Bisciglia / È guarito dal morbo di Perthes : Da allora ho dato il massimo in tutte le cose : Lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello e apprezzato nel ruolo di conduttore di Temptation Island e di concorrente a Tale e Quale Show. FILIPPO BISCIGLIA appare sereno e in splendida forma anche se in passato ha dovuto affrontare un periodo particolarmente complicato a causa di una grave malattia di cui ha sofferto quando era bambino. Per la prima volta ne ha parlato lui stesso a Uomini e donne Magazine, raccontando la terribile prova superata ...

Filippo Bisciglia malattia : il conduttore ha sofferto del morbo di Perthes : La malattia di Filippo Bisciglia, il morbo di Pertphes: per un anno e mezzo non ha potuto muovere le gambe Filippo Bisciglia ha parlato per la prima volta della malattia che lo ha colpito quando era solo un bambino e che ha cambiato, seppur in parte, la sua vita. Il conduttore di Temptation Island era […] L'articolo Filippo Bisciglia malattia: il conduttore ha sofferto del morbo di Perthes proviene da Gossip e Tv.

Filippo Bisciglia / Il pubblico deluso dalla sua assenza a Temptation Island Vip (Domenica In) : Filippo Bisciglia, il pubblico sui social network ha dimostrato rammarico perché il conduttore non sarà presente nella versione vip di Temptation Island ormai imminente. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 05:22:00 GMT)

Maurizio Costanzo Show ospiti di giovedì 5 aprile 2018 : Rita Dalla Chiesa - Katherine Kelly Lang e Filippo Bisciglia : Tra gli ospiti anche Corinne Cléry, Emanuela Tittocchia, Iva Zanicchi e i campioni dello sci paraolimpico Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal.

Filippo Bisciglia/ Dal GF a Tale e Quale : l’ex gieffino pronto per Temptation Island (Maurizio Costanzo Show) : Filippo Bisciglia al Maurizio Costanzo Show: dopo Temptation Island e Tale e Quale Show, il presentatore romano sul palcoscenico senza mai rinnegare il GF.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:31:00 GMT)