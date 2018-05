Fifa 18 Play Off Global Series Amsterdam | i qualificati!

Fifa eWorld Cup 2018 : "Crazy_Fat_Gamer_" accede ai Global Series Playoff : Nel weekend del Comicon a Napoli si è disputato l'Italian Qualifier di FIFA 18, il torneo competitivo organizzato da ESL e Gazzetta dello Sport valido per i Global Series Playoff, la prossima fase di qualificazione per le finali della FIFA 18 eWorld Cup 2018.Diego Campagnani, meglio noto all'interno della community di FIFA con il nome di "Crazy_Fat_Gamer_" e giocatore del Team Qlash, ha ribaltato i pronostici sbaragliando gli avversari e ...

Questo weekend al Comicon di Napoli si svolgerà il torneo di Fifa 18 valido per i Playoff della Fifa eWorld Cup 2018 : Al Comicon di Napoli la sfida italiana valida per i Playoff del mondiale di FIFA 18. Il vincitore tra i 16 giocatori in gara accederà ai Playoff di giugno sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2018.Tutto è pronto per l'ESL FIFA 18 Italian Qualifier, il grande torneo competitivo di FIFA 18 che si terrà sabato 28 e domenica 29 aprile al Comicon di Napoli e che sarà valido per un posto ai Global Series Playoff, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. TUTTI i qualificati! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Seguici su Instagram! La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un posto per i Play Off della ...

Fifa 19 : la presentazione all’EA Play il prossimo 9 giugno : diretta streaming a partire dalle ore 20! : Fifa 19 verrà presentato il prossimo 9 giugno all’EA Play di Hollywood, la conferenza annuale in cui Electronic Arts mostra al pubblico i nuovi grandi titoli in arrivo! Offerta! Far Cry 5 - PlayStation 4 Ritorna FPS acclamato da critica e pubblico con un nuovo setting e una nuova avvincete tramaDisponibile per PS4 e XBOX […] L'articolo Fifa 19: la presentazione all’EA Play il prossimo 9 giugno: diretta streaming a partire dalle ore ...

Fifa Pro Players – Intervista a Giancarlo “Gianky09” Casati : Ritorna la nostra rubrica dedicata alle interviste ai Pro Player di FIFA più forti in Italia e nel mondo!. Abbiamo il piacere di ospitare sul nostro sito Giancarlo “Gianky09” Casati del Team Mkers (così come Daniele “IcePrinsipe” Paolucci che abbiamo avuto modo di Intervistare lo scorso anno), miglior italiano nella Fut Champions Weekend League nel mese di marzo […] L'articolo FIFA Pro Players – Intervista ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli. Ecco i primi 4 qualificati : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : in palio un posto per i Play Off della Fifa eWorld Cup! Fase finale al Comicon di Napoli! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai Play off della Fifa eWorld CUP, i mondiali di Fifa 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. La Fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del Comicon, il Salone […] L'articolo Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge: in palio un ...

Fifa 18 : svelati i candidati al premio EFL Young Player of the Year! (POTY) : La EFL, la lega che riunisce Championship, League One e League Two inglese, in collaborazione con EA Sports, ha annunciato la lista dei candidati al premio “EFL Young Player ot the Year ” I tre candidati sono: Ryan Sessegnon del Fulham Ruben Neves del Wolverhampton James Maddison del Norwich Vote now for your @EFL Young Player of […] L'articolo Fifa 18: svelati i candidati al premio EFL Young Player of the Year! ...

Fifa del Lupo : nuovi pro-player anche per Cagliari e Livorno - ora a chi tocca? : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Un po' di Fifa qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...

Annunciata la e-Jleague - versione eSports del campionato giapponese : darà accesso ai play-off di qualificazione ai mondiali di Fifa 18 : EA Sports e la J-League hanno annunciato la nascita della e-Jleague, versione eSports del massimo campionato giapponese di calcio. Questo torneo, che prenderà il via nelle prossime settimane sarà una delle tappe per la qualificazione alla FeWC, il mondiale di FIFA 18, e metterà in palio alcuni posti per i play off che si disputeranno […] L'articolo Annunciata la e-Jleague, versione eSports del campionato giapponese: darà ...

Annunciata la e-Jleague - versione eSports del campionato giapponese : darà accesso ai play-off di qualificazione ai mondiali di Fifa 18 : EA Sports e la J-League hanno annunciato la nascita della e-Jleague, versione eSports del massimo campionato giapponese di calcio. Questo torneo, che prenderà il via nelle prossime settimane sarà una delle tappe per la qualificazione alla FeWC, il mondiale di FIFA 18, e metterà in palio alcuni posti per i play off che si disputeranno […] L'articolo Annunciata la e-Jleague, versione eSports del campionato giapponese: darà ...