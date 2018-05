Fico e Casellati aprono Salone del Libro

Liberazione - Fico : “Resistenza fondamento” | Casellati : “Festa un patrimonio comune” | Mattarella : “Patrioti” : Liberazione, Fico: “Resistenza fondamento” | Casellati: “Festa un patrimonio comune” | Mattarella: “Patrioti” I leader politici commemorano l’anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La Festa però è iniziata già con la polemica: la Comunità ebraica grande assente al corteo Anpi Continua a leggere

Liberazione - Fico : "Resistenza fondamento" | Casellati : "Festa un patrimonio comune" | Mattarella : "Patrioti" : I leader politici commemorano l'anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo. La Festa però è iniziata già con la polemica: la Comunità ebraica grande assente al corteo Anpi

Liberazione - Fico : “Resistenza fondamento” | Casellati : “Festa un patrimonio comune della memoria” : Liberazione, Fico: “Resistenza fondamento” | Casellati: “Festa un patrimonio comune della memoria” I leader politici commemorano l’anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La Festa però è iniziata già con la polemica: la Comunità ebraica grande assente al corteo Anpi Continua a leggere

Liberazione - Fico : "Resistenza fondamento" | Casellati : "Festa un patrimonio comune della memoria" : I leader politici commemorano l'anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo. La Festa però è iniziata già con la polemica: la Comunità ebraica grande assente al corteo Anpi

Governo : colloquio telefonico Casellati-Fico : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto pochi minuti fa la telefonata del presidente della Camera, Roberto Fico. Durante il colloquio, il presidente Fico ha informato il presidente Casellati del mandato esplorativo conferitogli dal Capo dello Stato. Il presidente Casellati ha formulato al presidente Fico i migliori auguri di buon lavoro”. Si legge in una nota del ...

Pressing M5S e Lega : ampliare mandato esplorativo di Fico o consentire a Casellati un nuovo giro : ROMA É finita ma non si arrendono. Luigi Di Maio e Matteo Salvini ci riprovano a tenere in piedi la possibilità di un?intesa tra loro per il governo. Il M5S continua a dire...

Pressing M5S e Lega : ampliare mandato esplorativo di Fico o consentire a Casellati un nuovo giro : ROMA É finita ma non si arrendono. Luigi Di Maio e Matteo Salvini ci riprovano a tenere in piedi la possibilità di un'intesa tra loro per il governo. Il M5S continua a dire 'no' a Forza Italia, la ...

Governo - Casellati da Mattarella/ Berlusconi “mi sono rotto di M5s”; ko asse Salvini-Di Maio - incarico a Fico? : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s". Ronzulli, "chiusa pratica con 5Stelle". Salta accordo Di Maio-Salvini, incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:38:00 GMT)

Game over. Casellati da Mattarella - adesso tocca a Fico : Non c’è possibilità d’intesa tra centrodestra e M5s. La questione infatti è stata posta male dai grillini. Si sentono vincitori

Oggi la Casellati da Mattarella. Torna l'ipotesi Fico 'esploratore' : Probabile che il capo dello Stato prenda un paio di giorni di riflessioni per poi provare la carta del presidente della Camera , M5s, con l'obiettivo di trattare e trovare un'intesa con il Pd -

Governo - consultazioni Casellati : Mattarella gioca la carta Fico [LIVE] Video : Live, formazione nuovo Governo: la Casellati riferisce a Mattarella 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non dara' il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti #Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area ...

Governo - consultazioni Casellati : Mattarella gioca la carta Fico [LIVE] : 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di Governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far ...

Il bluff Casellati sveglia il PD. Fico scalda i motori Video : 4 Guadagnare tempo prezioso in attesa di nuovi sviluppi, quelle sì decisivi. L’esplorazione condotta dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, non poteva avere alcuna possibilita' di successo e Sergio Mattarella lo sapeva bene. I veti incrociati tra #Luigi Di Maio e #Silvio Berlusconi erano stati infatti immediatamente rilanciati nel momento esatto in cui dal Colle è partito l’incarico circoscritto per ...

Consultazioni Casellati : Centrodestra unito - poi M5s/ Salta Salvini-Di Maio? Fico esploratore per 5Stelle-Pd : Casellati, nuovo giro di Consultazioni a Palazzo Giustiniani: Centrodestra unito poi M5s. Se Salta accordo Salvini-Di Maio, mossa Mattarella: Fico esploratore per sondare 5Stelle con Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:15:00 GMT)