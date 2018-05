: Non hanno più scuse! Stringiamoci forte Cittadini. E se dimostrano ancora di essere paladini del SISTEMA allora ai… - GianlucaVasto : Non hanno più scuse! Stringiamoci forte Cittadini. E se dimostrano ancora di essere paladini del SISTEMA allora ai… - AngeloTofalo : Noi abbiamo fatto tutto il possibile in questi due mesi per dare al Paese un governo del cambiamento! I partiti inv… - RaiNews : #Mattarella: non c'è una maggioranza politica, governo neutrale di garanzia fino a dicembre. Se non ottenesse la fi… -

"Forza Italia coerentemente con ildegli italiani valuterà la posizione con gli alleati, tenuto conto degli impegni presi tra i leader. Non ciil, ma l'estate non aiuta la partecipazione.in". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia.(Di lunedì 7 maggio 2018)