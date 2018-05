Ferrari ancora in pole position a Piazza Affari

Formula 1 - Marchionne minaccia ancora un'uscita delle Ferrari dal circus : Sergio Marchionne continua a lanciare chiari avvertimenti alla Liberty Media sul futuro della Formula Uno e sulla possibile uscita della Rossa dal circus. "Faremo la scelta giusta nell'interesse della Ferrari. C'è chi vuole considerare la F1 più uno spettacolo che uno sport. Se si prenderà questa direzione noi usciremo", ha minacciato il numero uno della Casa di Maranello, in occasione dell'assemblea degli azionisti di FCA ad ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Le Mercedes ancora davanti - ma le Ferrari si ... : , FOTOCATTAGNI, CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 8.42 Aggiornamento tempi quasi a metà sessione ...

F1 2018 " GP Bahrein : ancora Vettel - ancora Ferrari : Il pilota tedesco della Rossa ha chiuso davanti alle due Mercedes di Valtteri Bottas , 2°, e Lewis Hamilton , 3°, ed è in testa al campionato del mondo a punteggio pieno. Da segnalare, inoltre, l'...

Formula 1. È ancora Vettel! Seb e la Ferrari conquistano Sakhir davanti a Bottas e Hamilton : ancora un successo del tedesco sulla rossa dopo Melbourne. Raikkonen ritirato per un problema nel secondo pitstop. Prestigioso quarto posto per la Toro Rosso di Gasly

In Bahrein la Ferrari può vincere ancora : Le cose da sapere sul Gran Premio di oggi: Vettel e Raikkonen vanno più forte di tutti e partono dalla prima fila, Hamilton invece è nono The post In Bahrein la Ferrari può vincere ancora appeared first on Il Post.

F1 Ferrari - Vettel : «Non sono ancora del tutto a mio agio» : TORINO - Sebastian Vettel non sembra del tutto soddisfatto del suo feeling con la SF71H, nonostante la vittoria, come ha confidato ai media dopo il Gran Premio d'Australia: ' Non sono ancora del tutto ...

F1 - Raikkonen alla Ferrari : “Non fregatemi così”/ GP Australia - furia Kimi : “Vettel non si è ancora fermato?” : F1, Raikkonen alla Ferrari: “Non fregatemi così”. GP Australia, Kimi furioso in un team radio: “Vettel non si è ancora fermato?”. Le ultime notizie sul pilota finlandese(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:02:00 GMT)

F1 - Mondiale 2018 : Red Bull deludente a Melbourne. Avvio migliore rispetto a un anno fa ma Ferrari e Mercedes sono ancora davanti : Era data da tutti come la sorpresa principale in vista del primo appuntamento della stagione, con quel famoso pacchetto aerodinamico che doveva fornire alla RB14 un guadagno di due, tre decimi, e invece la Red Bull è finita dritta tra le delusioni del GP d’Australia. Certo, analizzando il risultato l’Avvio è nettamente migliore rispetto al 2017, quando solo Max Verstappen riuscì a concludere la gara dopo essersi beccato oltre un ...

Formula 1 - cosa deve fare la Ferrari per vincere ancora : La Ferrari trionfare al debutto anche un anno fa, poi... LE PAGELLE di LEO TURRINI Gp d'Australia 2018, orari tv e dove vederlo Formula 1, la rivoluzione degli orari

F1 - analisi GP Australia 2018 : Ferrari - un avvio da sogno. Mercedes ancora davanti - ma sarà lotta per il Mondiale : “What goes around comes around” (Chi la fa, l’aspetti)”. Erano state queste le parole usate da Sebastian Vettel nel corso della conferenza stampa delle qualifiche del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Un sorridente Lewis Hamilton, autore dalla pole, stuzzicava il rivale sulla Rossa ed oggi è arrivata la risposta in pista: vittoria della scuderia di Maranello davanti alla Mercedes e trionfo ...

Ancora duello Mercedes-Ferrari : ... per evitare gli scenari dell'estate scorsa, in cui fu buttato alle ortiche il possibile, nonche' probabile, ritorno al successo nel campionato del mondo.