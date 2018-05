Fare un figlio senza amarsi | storie di co-genitori in Italia

Nina Moric : “Ridatemi mio figlio - non sta bene. Favoloso? Ha scelto di Fare il Grande Fratello - questa volta mi tiro fuori” : “Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre. Da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l’affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più. Il distacco da me è stato il più Grande dolore della sua vita. E anche della mia”. Con queste parole, Nina Moric racconta al settimanale Chi il difficile periodo che sta passando a causa del mancato affidamento del ...

Parma - cacciata dall’università perché allatta il figlio. L’ateneo : “Faremo i dovuti accertamenti” : allattare un neonato è una “scena” che può urtare la “sensibilità” degli studenti. È con queste motivazioni che una vigilante dell’università di Parma ha allontanato Olha Zdyrko, una mamma 27enne, dopo che si era fermata sotto il porticato di via d’Azeglio per la consueta poppata del figlio. L’episodio è stato raccontato dalla stessa donna e dal compagno in una lettera inviata alla Gazzetta di Parma. ...

Renzi Jr vuole Fare il calciatore. Il figlio dell'ex premier al provino per il Genoa. "È un lottatore generoso" : Il primogenito di Renzi vuole fare il calciatore e potrebbe giocare in una squadra di serie A. Classe 2001, capelli biondi, tratti simili a quelli di papà Matteo, il 17enne Francesco ha sostenuto un provino per il Genoa. Al momento il ragazzo gioca con la maglia dell'Affrico, società dilettantistica di Firenze, ma per due giorni si è allenato a Voltri, con gli Allievi Nazionali del mister Luca Chiappino, sotto gli occhi del ...

Gerry Scotti a Domenica Live ho pagato per Fare lavorare mio figlio : Il presentatore tv Gerry Scotti si racconta a “Domenica Live”,tra vita privata e carriera. «Sono nato su un tavolo da cucina, in campagna. Quando la levatrice ha visto mia mamma e la scala su cui avrebbe dovuto farla salire, ha detto: facciamolo nascere qui. Sono stato uno degli ultimi a nascere su un tavolo da cucina. Ho la cucina nel DNA». Una delle prime domande di Barbara D’Urso è sul suo peso: «Sì, ho perso dieci chili, ho raddoppiato la ...

"'Troppo presto per sposarti - Troppo tardi per Fare un figlio' : non date retta ai consigli - guidate la vita senza patente!" : "Quando sei single ti dicono che devi mettere su famiglia. Quando ti fidanzi ti dicono che hai finito di divertirti. Quando ti sposi, che rimpiangerai la vita da fidanzatino. Quando fai un figlio, che rimpiangerai la vita da sposino": sono solo alcuni dei "consigli non richiesti" che ogni giorno ci sentiamo rivolgere e che Daniele Marzano, 33 anni, papà di due bambini, ha deciso di raccogliere in "Guida senza patente", edito da AUGH! ...

Nina Moric - 'voglio mio figlio fatemi Fare la mamma' : Prosegue la battaglia legale (e mediatica) di Nina Moric nei confronti del figlio Carlos, avuto con Fabrizio Corona. Da tre anni a questa perte, infatti, Nina può stare solo un'ora e mezza a settimana con il figlio, ormai adolescente.«Si ucciderebbe per il suo bambino. Lo ama in modo folle e totale e combattera` sempre per riaverlo con se´. Ma a volte la disperazione prevale», racconta a Gente il suo legale, Solange Marchignoli. Da una ...

Consultazioni - Carofiglio : “Pd deve accettare discussione con M5s - sarebbe segno di maturità. Questo non significa Fare governo insieme” : “Il Pd dovrebbe parlare col M5S e accettare la discussione sul tema della formazione del governo. Questo non significa fare il governo coi 5 Stelle, anzi io scommetterei sull’ipotesi contraria”. Sono le parole di Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex senatore del Pd, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Nella politica, come in molte altre cose della vita” – continua – “non vai da nessuna parte se ne fai un fatto personale, della ...

Elena Santarelli sbotta : “Nessuno deve dirmi cosa devo Fare con mio figlio” : Elena Santarelli difende il suo dolore e sui social sbotta: “Nessuno deve dirmi cosa devo fare con mio figlio” Questo per Elena Santarelli è sicuramente un momento particolare e molto delicato. Lei e la sua famiglia, infatti, da novembre stanno combattendo insieme al figlio Giacomo una grande battaglia contro il cancro. Da quando la showgirl […] L'articolo Elena Santarelli sbotta: “Nessuno deve dirmi cosa devo fare con ...

"Il figlio storpio non lo voglio - non può rubare" : il piano dei 'Gitanos' per trufFare l'assicurazione : "Quel ragazzino se diventa scemo o storpio non posso nemmeno mandarlo a rubare". Una frase, cruda, che emerge da uno stralcio di una intercettazione. A parlare è un ragazzo di appena 22 anni, uno dei 'Gitanos' arrestati dai...

Filippo Nardi si confessa. "A mio figlio ho chiesto : insegnami a Fare il padre" : Un trauma subìto a 9 anni, quando il suo papà è andato via di casa: da quella volta per Filippo Nardi è iniziata una bella sfida. E' questo quello che...

Messina : si fingeva il figlio scomparso per trufFare due anziani : I carabinieri del comando provinciale di Messina questa mattina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare del procuratore Emanuele Crescenti e della pm Rita Barbieri nei confronti di Francesco Simone, 44 anni, operaio della Provincia metropolitana di Messina, accusato di truffa aggravata ai danni di due braccianti agricoli.Le due vittime di questa vicenda sono i genitori di Domenico Pelleriti, giovane ragazzo scomparso nel ...