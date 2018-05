FABIO FAZIO - clamorosa gaffe con Andrea Bocelli/ "Vederti entrare è un onore" : il popolo di Twitter in tumulto : Fabio Fazio, clamorose gaffe a Che tempo che fa con Andrea Bocelli: nel corso dell'intervista con il Maestro, il conduttore ha commesso una serie di strafalcioni che il web non perdona.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:23:00 GMT)

“Non doveva!”. Terribile scivolone di FABIO Fazio. Andrea Bocelli “ridotto” così. Ospite a ‘Che tempo che fa’ - il tenore è stato ‘trattato’ in questo modo dal padrone di casa. Pubblico indignato : Nella puntata di “Che tempo che fa” di domenica 6 maggio, tra i tanti ospiti, anche un Ospite di eccezione: Andrea Bocelli. Insieme alla sua Fondazione e a quella di Renzo Rosso, il tenore ha appena ricostruito, a Sarnano, una scuola gravemente colpita dal terremoto. E questo è stato uno dei temi trattati durante l’intervista. Non solo: si è parlato anche di ciò che accadrà il 29 e il 30 luglio: Bocelli torna con il suo Teatro del silenzio, un ...

Luciana Littizzetto da FABIO FAZIO - il monologo sulla lavastoviglie scatena i telespettatori : 'Triste e volgare' : Il monologo sulla lavastoviglie di Luciana Littizzetto da Fabio Fazio a Che tempo che fa ha scatenato i telespettatori che su Twitter l'hanno criticata ferocemente. Che ' triste ', scrive uno: 'Sì, ...

Paolo Gentiloni - bomba da FABIO FAZIO : 'Se Mattarella me lo chiede...'. Resterà premier? : Occhio a Paolo Gentiloni . In studio da Fabio Fazio a Che tempo che fa , il premier dimissionario si lascia sfuggire qualcosa su ciò che potrebbe fare Sergio Mattarella , ovvero riconfermarlo premier. ...

FABIO FAZIO - ospite di Che tempo che fa domenica 6 maggio Paolo Gentiloni : Dopo Matteo Renzi, Fabio Fazio punta tutto su Paolo Gentiloni. Il conduttore di Che tempo che fa farà accomodare l'ex presidente del Consiglio nel suo studio domenica 6 maggio, proprio alla vigilia ...

FABIO FAZIO - ascolti al 18% di share in prima serata con Matteo Renzi : Su Rai 1 Che Tempo che Fa ha registrato 4.145.000 telespettatori, share 18,22%. Ospite centrale, come tutti sanno, Matteo Renzi, che è ritornato in tv dopo due mesi di silenzio. Nella parte del '...

Piero Chiambretti - pugnalata al nemico giurato FABIO FAZIO : 'Nei suoi programmi...' : Piero Chiambretti , alla vigilia del ritorno in televisione con Matrix , su Canale 5, parla della sua idea di tv, dei reality, delle donne, e non nasconde la sua antipatia per Fabio Fazio. Non è la ...

Shalpy contro FABIO Fazio/ Lite social : presto un accordo e la pace a Che Tempo che fa? : Botta e risposta molto duro tra Shalpy e Fabio Fazio, dopo l'invito del conduttore a Che Tempo Che fa. "Perchè mi inviti ora? Esistono figli e figliocci!"(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:13:00 GMT)

