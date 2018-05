F1 | GP Spagna 2018 | Ferrari | ora non puoi più sbagliare Troppe occasioni non

F1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari può vincere al Montmeló? I cinque motivi per centrare l’obiettivo : Dove eravamo rimasti? A quella Safety Car che ha cambiato le sorti del GP di Baku (Azerbaijan), ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una corsa nelle mani della Ferrari di Sebastian Vettel, trasformatasi improvvisamente e favorevole ai colori argentati di Lewis Hamilton, trionfatore quasi per caso di una gara dalle mille emozioni. E’ così che ci eravamo lasciati, dall’amarezza di ciò che avrebbe potuto essere ed invece non è ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Ducati - uno ‘zero’ che fa male! La velocità della GP18 consola… : Quel giro 18 se lo ricorderanno molto bene in Ducati. Due moto in lotta per il secondo e terzo gradino del podio del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di MotoGP, ed un crash che fa male. Tanti punti andati in fumo in pochi istanti nel giorno del trionfo dell’iberico Marc Marquez sulla Honda. Secondo successo consecutivo del Cabronçito in quest’annata ed un pacchetto nippo-spagnolo di grande livello, che anche sullo storico ...

F1 - GP Spagna 2018 : riparte la contesa tra Ferrari e Mercedes. In arrivo aggiornamenti importanti : Sono appena 4 i punti di differenza tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel quando il Circus della Formula Uno si accinge a sbarcare sul tracciato del Montmelò a Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2018. C’è grande equilibrio nelle posizioni di testa dopo i tanti colpi di scena vissuti in questa prima parte di stagione e, anche sul circuito catalano, si annuncia una nuova intensa battaglia tra Mercedes e Ferrari, con il terzo incomodo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

F1 - GP Spagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Montemelò : Dall’11 al 13 maggio, quinto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Barcellona (Spagna) un altro capitolo della sfida iridata di quest’anno, ricca di incertezza e curiosità. In questo weekend sono attese, infatti, grosse novità dal punto di vista tecnico. Di solito, quando si arriva in Catalogna, i team decidono di apportare profonde modifiche alle proprie monoposto trattandosi di un circuito nel quale i dati a ...

Daniel Pedrosa - GP Spagna 2018 : “Incidente di gara? No - Jorge Lorenzo doveva guardare! Mi spiace per Dovizioso” : Ancor più della vittoria di Marc Marquez, è dell’incidente del 18° giro, in curva 6, del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP) che si parla e si continuerà a parlare. Sul triplo strike che ha visto coinvolti i due piloti della Ducati Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e la Honda di Daniel Pedrosa, in lotta per il secondo e terzo gradino del podio, ha espresso la propria posizione a riguardo quest’ultimo, già ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Italia - Spagna e Portogallo. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Jorge Lorenzo - GP Spagna 2018 : “Incidente? Una sfortuna per tutti - mi dispiace per Dovizioso. Ho guidato bene - vinceremo” : Jorge Lorenzo è stato uno dei protagonisti dell’incidente che ha caratterizzato il GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è scontrato con Dani Pedrosa e la carambola ha poi coinvolto anche il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’iberico ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non voglio parlare dell’incidente, è stato un’autentica malasorte per ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : 'Un incidente pesante e che non ci voleva! 20 punti gettati alle ortiche' : 'Non ci voleva! ammette Dovizioso ai microfoni di Sky Sport Davvero un peccato immenso quanto è successo. Stava andando tutto in maniera perfetta. Ero riuscito a rimontare alla grande, con metodo e ...