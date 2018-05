F1 Ferrari | Raikkonen sul suo futuro | «Ogni anno è la stessa storia »

F1 Ferrari - Vettel : «Su Raikkonen la gente ha un'immagine distorta» : ROMA - Rispetto agli anni precedenti in questo 2018 è apparso subito chiaro che le prestazioni di Kimi Raikkonen siano cresciute. Il finlandese è sempre stato molto vicino a Sebastian Vettel e in ...

Gp Azerbaigian - vittoria di Hamilton - seconda la Ferrari di Raikkonen : Vettel, partito il pole position e al comando per gran parte della gara chiude in quarta posizione. Fuori le Red Bull di Ricciardo e Verstappen che si tamponano a vicenda - Lewis Hamilton su Mercedes ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : analisi delle qualifiche. Ferrari superiore con le ultra-soft - ma Mercedes e Red Bull spaventano per la gara. Raikkonen - quanti errori! : In questo Mondiale 2018 stiamo assistendo a qualifiche quanto mai vibranti e combattute. Non hanno fatto eccezione quelle del Gran Premio di Azerbaijan (clicca qui per programma e tv) che, anzi, hanno alzato ulteriormente il livello dello spettacolo. Il tracciato di Baku, con le sue altissime velocità tra i muretti, ha messo a dura prova la concentrazione dei piloti, con giri perfetti, errori pesanti (su tutti quello di Kimi Raikkonen che ha ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen scatta con le ultrasoft. Un errore di guida e i controlli FIA cambiano la strategia di Ferrari : Errori di guida e un controllo imprevisto della FIA durante il Q2 hanno costretto Kimi Raikkonen a cambiare la strategia di gara in vista del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha purtroppo commesso un lungo durante il suo giro sulle gomme supersoft, ha cercato di completare una tornata su questi pneumatici per qualificarsi al Q3 e partire in gara con questa mescola ma purtroppo non c’è ...

F1 - Gp Azerbaijan Vettel il più veloce nelle terze libere. Terza l altra Ferrari di Raikkonen : Il migliore è stato Sebastian Vettel mentre Kimi Raikkonen è terzo preceduto dalla Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Vettel ha compiuto 17 giri, il migliore dei quali in 1'43'091. ...

Gp Azerbaigian - volano le Ferrari di Vettel e Raikkonen : Sebastian Vettel è stato il più veloce nelle terze e ultime prove libere del Gp dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Il tedesco della Ferrari ha girato in 1'43'091 precedendo l'inglese ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : qualifiche decisive a Baku. Red Bull favorita - la Ferrari cerca il colpo con Vettel e Raikkonen : Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 (oggi alle ore 15.00) si preannunciano molto incerte e avvincenti su un tracciato in grado di regalare molti colpi di scena e di rimescolare le carte in tavola. La quarta tappa del Mondiale di Formula Uno si corre su un circuito dal bassissimo carico aerodinamico, caratterizzato da un tratto veloce di due chilometri e da curvoni rapidi che però si alternano con una parte guidata: avere una macchina settata ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos'è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 #FP1 results: #Seb5 P10 1:46.513 and #Kimi7 P15 1:46.861, #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z8W5Z6RRqH - Scuderia Ferrari , @ScuderiaFerrari, April 27, 2018 ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos’è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : La Ferrari non ha iniziato al meglio il lungo weekend del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il primo turno di prove libere, infatti, ha messo in mostra una Rossa in difficoltà e incapace di leggere al meglio il tracciato di Baku. Sebastian Vettel ha concluso in decima posizione con il tempo di 1:46.513 a 2.3 secondi da Valtteri Bottas mentre Kimi Raikkonen è addirittura 15esimo a 2.6 secondi. Le prime sensazioni avute non sono ...

Ferrari - colpaccio storico : chi vogliono a Maranello a fianco di Sebastian Vettel per sostituire Kimi Raikkonen : Una coppia da sogno: la Ferrari sta lavorando per affiancare a Sebastian Vettel l'australiano Daniel Ricciardo . Come ricorda il Corriere della Sera , il 28enne pilota della Red Bull , fresco ...

La Ferrari punta tutto su Ricciardo e saluta Raikkonen. Ma il problema è Vettel : Il primo pilota delle Silberpfeil , e lo sa bene Valtteri Bottas, è il campione del mondo Lewis Hamilton. "Non voglio dire che guardo solo ad Hamilton, ma sarebbe una bella sfida", ha detto Ricciardo.

Formula 1 - Vettel : “Ricciardo in Ferrari? Corre bene”/ Raikkonen sereno : “Sono 15 anni che sento storie...” : Formula 1, Vettel: “Ricciardo in Ferrari? Corre bene”. Raikkonen sereno: “Sono 15 anni che sento storie...”. Intanto la Scuderia di Maranello si prepara per il prossimo GP in Azerbaigian(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Ferrari - arrivano conferme : ecco il sostituto di Raikkonen : La Formula 1 è nella fase iniziale, grande spettacolo con il duello tra Ferrari e Mercedes. Individuato il dopo Raikkonen per la Rossa, si tratta di Ricciardo, l’australiano ha firmato ormai da due mesi un’opzione con la Ferrari. A rivelarlo è Motorsport.com, che sottolinea come l’australiano stia attendendo di capire cosa succederà intorno a lui prima di prendere una decisione definitiva. La scuderia di Maranello dunque pare essere in ...

