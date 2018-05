F1 | Ferrari e Mercedes favorevoli al nuovo pacchetto di norme del 2019 pensando al 2021…

F1 : Ferrari e Mercedes favorevoli al nuovo pacchetto di norme del 2019 pesando al 2021… : E’ trascorsa una settimana da quando il Consiglio Mondiale della FIA ha deciso di ratificare le regole tecniche del 2019 per rendere la Formula Uno più appetibile agli spettatori, con più sorpassi, e nello stesso tempo con costi inferiori, relativamente all’uso di un materiale “semplificato”. In un primo momento, si riteneva che la Ferrari potesse essere contraria a queste modifiche, ferma sostenitrice della ...

MILLE MIGLIA 2018 - Mercoledì 16 maggio il passaggio dal centro storico dalle 19.15 - tribute Ferrari e Mercedes dalle ore 18 circa - : MILLE MIGLIA 2018: Ferrara accoglie la carovana di auto sportive storiche 07-05-2018 / In primo piano Si è tenuta questa mattina, lunedì 7 maggio 2018 nella sala degli Arazzi della residenza ...

F1 - GP Spagna 2018 : riparte la contesa tra Ferrari e Mercedes. In arrivo aggiornamenti importanti : Sono appena 4 i punti di differenza tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel quando il Circus della Formula Uno si accinge a sbarcare sul tracciato del Montmelò a Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2018. C’è grande equilibrio nelle posizioni di testa dopo i tanti colpi di scena vissuti in questa prima parte di stagione e, anche sul circuito catalano, si annuncia una nuova intensa battaglia tra Mercedes e Ferrari, con il terzo incomodo ...

F1 Mercedes - Wolff : «Non possiamo competere col potenziale della Ferrari» : TORINO - Il team principal della Mercedes Toto Wolff non si illude che la stagione possa essere una cavalcata vincente, nonostante la prima vittoria e la vetta della classifica piloti ritrovata con ...

F1 - GP Spagna 2018 : quali saranno le gomme al Montmeló? La Ferrari utilizzerà più SuperSoft di Red Bull e Mercedes : Neanche il tempo di rielaborare le tante informazioni che il GP di Azerbaijan 2018 ci ha dato ed è subito tempo di proiettarsi al prossimo round spagnolo al Montmeló. Dall’11 al 13 maggio il Circus tornerà laddove si sono potuti udire i primi vagiti di questa stagione. Sulla pista iberica infatti le nuove vetture hanno mosso i primi passi anche se, c’è da dire, le condizioni climatiche incontrate non hanno proprio aiutato. Basti ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari e Mercedes - chi è davvero più veloce? Valori spesso ribaltati tra qualifica e gara : Dopo quattro gare regna l’incertezza nel Mondiale F1, ancora non si è capito chi sia il più forte, non si è compreso chi sia davvero il più veloce e chi è in grado di fare la differenza. Lewis Hamilton ha quattro punti di vantaggio nella classifica piloti su Sebastian Vettel, la Ferrari ha quattro lunghezze di margine sulla Mercedes in quella costruttori. Chi è davvero il più veloce? Chi è in grado di controllare il campionato e di ...

Ferrari imperfetta ma le Mercedes non fanno paura : Dopo 4 gare molto tirate, vinte da 3 piloti e da 3 vetture diverse, la F1 sbarca in Europa dove solo fra due settimane è in calendario il GP di Spagna sul circuito di Montmelo. A Barcellona, come al ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : la Ferrari torna in testa - +4 sulla Mercedes dopo il GP Azerbaijan : La Ferrari è balzata in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Le Rosse, grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen e alla quarta piazza di Sebastian Vettel nel GP Azerbaijan, sono riuscite a scavalcare la Mercedes che ha sì vinto a Baku con Lewis Hamilton ma paga a caro prezzo il ritiro di Valtteri Bottas. Ora le Rosse hanno quattro punti di vantaggio sulle Frecce d’Argento, distaccatissime le Red Bull. Classifica ...

GP Azerbaijan - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via davanti alle due Mercedes : Solo sesta l'altra Rossa di Kimi Raikkonen che ha fatto in errore in Q3 quando si stava giocando il miglior tempo con il quattro volte campione del mondo tedesco. davanti al finlandese di Maranello ...

"Ferrari sei stupenda". Terza pole di Vettel la Mercedes insegue : Rossa imprendibile in qualifica anche a Baku. Kimi , 6º, fallisce la prima fila per un errore La firma del fuoriclasse. Sebastian Vettel in tre settimane ha trasformato la pole da miracolo a ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : analisi delle qualifiche. Ferrari superiore con le ultra-soft - ma Mercedes e Red Bull spaventano per la gara. Raikkonen - quanti errori! : In questo Mondiale 2018 stiamo assistendo a qualifiche quanto mai vibranti e combattute. Non hanno fatto eccezione quelle del Gran Premio di Azerbaijan (clicca qui per programma e tv) che, anzi, hanno alzato ulteriormente il livello dello spettacolo. Il tracciato di Baku, con le sue altissime velocità tra i muretti, ha messo a dura prova la concentrazione dei piloti, con giri perfetti, errori pesanti (su tutti quello di Kimi Raikkonen che ha ...

F.1 - a Baku la Ferrari di Vettel in pole position poi le Mercedes di Hamilton e Bottas : Sebastian Vettel continua a volare e guadagna la terza pole consecutiva davanti alla Mercedes, comunque agguerrite. Hamilton in prima fila, Bottas in seconda accanto alla Red Bull di Ricciardo. Raikkonen fa qualche errore di troppo ed è sesto a fianco dell'altra Red Bull di Verstappen

F1 mercato - Flavio Briatore sonda il terreno per Fernando Alonso? Sogno top team : Red Bull - Ferrari e Mercedes nel mirino : Flavio Briatore è a Baku per assistere dal vivo al GP di Azerbaijan 2018 ma anche per sondare il terreno per il prossimo futuro di Fernando Alonso. Questa è la clamorosa indiscrezione riportata da Marca: il 68enne non ha ancora parlato in pubblico dell’asturiano ma, secondo il quotidiano spagnolo, Briatore starebbe lavorando per provare a spostare il suo pupillo da McLaren e trovargli un sedile in un vero top team dove potrebbe provare a ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 analisi prove libere : la Red Bull impressiona soprattutto sul passo gara - ma Ferrari e Mercedes non sono lontane : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di F1 dell’Azerbaijan si è disputata a Baku, ma sembrava di essere a Milton Keynes. Le Red Bull, infatti, hanno letteralmente impressionato sia sul giro veloce che, forse soprattutto, sul passo gara, sia con Daniel Ricciardo che con Max Verstappen. I rivali sembrano costretti ad inseguire con la Ferrari che, dopo un inizio decisamente complicato, ha dimostrato di essere meno lontana di ...