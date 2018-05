Ex personal trainer di Amici faceva prostituire clienti | insulti sulla sua pagina social

Marco Castellano - il personal trainer di "Amici" costringeva le allieve a prostituirsi "per aumentare la loro autostima" : Si chiama Marco Castellano, il 46enne personal trainer romano accusato di sfruttamento della prostituzione. L'uomo è molto noto nell'ambiente del fitness della Capitale, trainer di una...

Cocaina - bondage e induzione alla prostituzione : in carcere ex personal trainer di “Amici” : Avrebbe circuito alcune ragazze ventenni e le avrebbe indotte a prostituirsi. E’ nei guai un personal trainer romano che in passato aveva lavorato anche per la trasmissione televisiva Amici. Sfruttando il suo bell’aspetto, l’uomo avrebbe fatto credere alle giovani clienti che per arrivare ad avere una perfetta forma fisica dovevano prestarsi a un gioco erotico attraverso la pratica del bondage. Poi allo step successivo avrebbe ...

AMICI - ARRESTATO L'EX personal TRAINER/ Roma - gestiva un giro di bondage e prostituzione : ARRESTATO ex PERSONAL TRAINER di AMICI: aveva collaborato con il talent di Maria De Filippi, ora organizzava incontri a pagamento circuendo ragazze nella Capitale(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:18:00 GMT)

Nina Moric sotto accusa : "Ha lasciato Favoloso per il suo personal trainer". La modella risponde su Instagram : Nina Moric ha preso la sua decisione e dopo lo scambio di effusioni tra Luigi Favoloso, suo compagno, e Patrizia, ha posto fine alla loro relazione. Alcuni giornali però hanno insinuato che la...

Domenica Live : Nina Moric lascia Favoloso per il suo personal trainer? : Nina Moric dimentica Luigi Favoloso con un altro? La foto a Domenica Live Barbara d’Urso ha aperto la puntata di oggi di Domenica Live rivelando di avere in esclusiva le foto di Nina Moric insieme ad un altro uomo, dopo aver lasciato Luigi Favoloso. La conduttrice napoletana prima di affrontare lo scomodo argomento ha voluto mostrare ai suoi telespettatori l’immenso amore che univa la modella croata insieme a Luigi, attraverso un ...

Jorge Lorenzo - una personal trainer da 300 cv marchiata Seat : Jorge Lorenzo, una personal trainer da 300 cv Tags: Jorge Lorenzo , Motogp , Seat Tutte le notizie di Mondo motori

Steroidi anabolizzanti - l’inchiesta delle Iene tra gli “spacciatori di muscoli” : tra loro personal trainer ma anche medici : Trenbolone, Winstrol, Boldenone, Masteron: sono solo alcuni dei nomi dei pericolosi prodotti farmaceutici ad uso animale. Li conoscono i veterinari, le case farmaceutiche e gli “spacciatori di muscoli“. Così li chiama un’inchiesta delle Iene, firmata da Alessandro Politi, che – dalle palestre italiane fino all’Egitto – ha raccontato il giro d’affari criminale che si aggira, solo in Italia, intorno ai 245 ...

Ivana Mrazova e lo scherzo delle Iene : Luca Onestini "a letto con la sexy personal trainer" Video : Lei, Ivana Mrazova, modella bellissima, si è innamorata di lui e l?amore è scoppiato dopo l?uscita dalla Casa. Lui, Luca Onestini, è diventato uno degli...

Luca Onestini 'a letto con la sexy personal trainer' : lo scherzo a Ivana Mrazova - e lei reagisce così : Lui è diventato uno degli idoli degli appassionati della scorsa edizione del Grande Fratello Vip , con un tormentone che ha conquistato i social. Lei, modella bellissima, si è innamorata di lui e l'...

Ex On The Beach Body SOS : i personal trainer ti spiegano cosa sbagli quando ti alleni : Vicky Pattison e il team di personal trainer di Ex On The Beach: Body SOS ti aspettano ogni mercoledì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV . ph: MTV UK