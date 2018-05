Evidenziati alcuni elementi di Xiaomi Mi7 | design svelato dalle cover

optimaitalia

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il 23 maggio potrebbe essere presentato loMi7, tra i device più attesi degli affezionati all'ormai noto brand cinese. Siamo qui oggi a parlarvi di alcune caratteristiche del futuro terminale, rese note a partireimmagini di alcune, realizzate in TPU e dalla nuance cromatiche nera e trasparente.Quel che possiamo passare a setaccio è naturalmente il, venendo a capo dinodi rimasti finora irrisolti: una gradita sorpresa potrebbe essere rappresentata dal jack per le cuffie da 3.5 mm, che non dovrebbe mancare nonostante la presenza dell'ingresso USB Type-C, che pure verrà incluso a bordo delloMi7. Sul versante superiore ritroviamo una cavità che dovrebbe corrispondere al sensore infrarossi, componente anche questa volta assicurata, e che possiamo garantirvi fare molto comodo.Sul lato inferiore, invece, sono presenti le fessure per ...