Eurozona | indice Sentix scende a 19 | 2 punti a maggio

Eurozona - indice Sentix ancora sotto le attese : Peggiora ancora a maggio l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa dopo il passo indietro registrato ad aprile. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che ...

Eurozona - scende ancora l'indice PMI : Ulteriore rallentamento della crescita economica dell'Eurozona nel mese di marzo. La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi decelera anche se permane in zona ...

Macro Eurozona : indice Sentix in calo oltre le attese - : L'indice Sentix misura il sentiment di 2.800 investitori ed analisti sull'andamento dell'economia di Eurolandia. Dopo la pubblicazione del dato Macro, il Ftse Mib sta segnando una progressione dello ...

Eurozona : indice Sentix scivola a 24 punti a marzo - sotto aspettative : Delude le attese l'indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia dell'Eurozona. Il dato di marzo si è attestato a 24 punti rispetto ai 31,9 punti di febbraio. Gli analisti si attendevano un dato pari a 30,9 punti.

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : economia in salute nell'Eurozona. Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia, che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati

