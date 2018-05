Estate al mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018 È tempo di programmare le vacanze e

In riva al mare la musica dell'Estate : si comincia con Vasco Rossi : Stadio Teghil, Beach Arena e Arena Alpe Adria. Sono questi i vertici del triangolo della musica che animerà Lignano nell'estate 2018. A cominciare da quello che è l'evento clou: il concerto di Vasco ...

Venezia : assessore Jesolo - in Estate divieto di consumare bevante alcoliche fuori dai locali : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) – “Già da sei anni abbiamo adottato una delibera comunale che vieta il consumo di alcol al di fuori dei locali pubblici nel periodo estivo. Una misura che ha dato già buoni risultati in passato ed è entrata in vigore quest’anno nei recenti ponti primaverili”. Così l’assessore alla sicurezza del Comune di Jesolo (Venezia), Otello Bergamo all’Adnkronos spiega come ...

Turismo : 88% italiani in viaggio la prossima Estate (+10%) - vince il mare (2) : (AdnKronos) – Dei vacanzieri che posseggono un animale, più di tre su dieci (32%) sono pronti a portarlo con loro e un italiano su due (55%) è disposto a pagare tra il 5 e il 30% in più rispetto al costo totale della vacanza, pur di poter avere dei servizi dedicati. In vacanza, secondo il sondaggio, gli italiani si portano anche le loro fobie. Oltre quattro vacanziere donne su dieci (43%) pensano che in valigia non possano mancare le ...

Turismo : 88% italiani in viaggio la prossima Estate (+10%) - vince il mare (3) : (AdnKronos) – Stefano Dall’Ara, presidente di Robintur Travel Group, spiega che “la rete sta continuando il trend del 2017, quindi i risultati sono molto positivi. Abbiamo una crescita a doppia cifra e in particolare siamo molto contenti dell’esperienza che stiamo facendo con l’agenzia a marchio Viaggi Coop all’interno di alcuni centri commerciali che stanno crescendo con delle percentuali vicine al 20%. ...

Previsioni Meteo - esplode l’Estate anticipata : caldo anomalo in tutt’Italia - corsa verso il mare nel weekend : 1/38 ...

Voglia d’Estate. Tutte le star (già) in vacanza al mare : All’estero lo chiamano spring break, un periodo di vacanza a inizio primavera che il più delle volte coinvolge soprattutto gli universitari, ma ormai distinzioni di questo tipo tra giovanissimi e adulti non esistono più, specie quando si tratta di vacanze, un argomento a cui le celeb sono particolarmente sensibili tutto l’anno. Se poi si vive in luoghi dove le temperature sono già piacevoli meglio approfittare subito! ...

Grottammare - la balconata sul mare riapre per l'Estate : Grottammare " "La Giunta è pronta a deliberare affinché si dia inizio alla procedura per l'affidamento dei lavori già alla prossima riunione, per vedere l'opera compiuta prima dell'estate". Questo il ...

Unomattina Estate - da giugno Massimiliano Ossini e Valentina Bisti al posto di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi : Consueto cambio di conduzione per Unomattina Estate : il format estivo di Unomattina partirà nel prossimo mese di giugno, anche se non è stato rivelato il giorno preciso. L'attuale coppia di ...

A Palermo è già Estate : tutti a fare il bagno al mare : Già affollata la spiaggia di Mondello. "Questo è il vaccino migliore per l'influenza", dice un bagnante. Ecco le immagini di SkyTg24