Esecutivo tecnico senza numeri Governo di centrodestra o voto Salvini ha la camicia ben

Governo di centrodestra o voto L'Esecutivo tecnico non ha i numeri Salvini ha la camicia (ben stirata) : O Governo politico con incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione vincente. O Governo tecnico senza i voti (poiché centrodestra e Cinquestelle hanno già detto di no) per sciogliere le Camere e votare al più presto Segui su affaritaliani.it

Di Maio : no al governo tecnico. Salvini : sì all’Esecutivo di centrodestra | : Nuovo “giro” di incontri con Mattarella al Quirinale, incominciato alle 10. Il leader del Movimento 5 Stelle: «L’esecutivo deve essere politico». Altro incontro tra Salvini e Berlusconi in mattinata|Il calendario completo dei colloqui

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Salvini : “Tutto contro un Esecutivo tecnico” : Governo, Mattarella: due giorni di riflessione | Salvini: “Tutto contro un esecutivo tecnico” Terminato l’incontro al Colle tra il Presidente della Repubblica e il presidente del Senato. In attesa di conoscere l’esito del mandato esplorativo, sale il dibattito tra M5s e centrodestra. Salvini e Berlusconi, idee diverse su grillini e Pd. Continua a leggere

