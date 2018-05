Ermanno Olmi? Un’intellettuale contadino unico nella sua produttività”

huffingtonpost

: Lutto nel mondo del cinema, morto a 87 anni il regista Ermanno Olmi ? - RaiNews : Lutto nel mondo del cinema, morto a 87 anni il regista Ermanno Olmi ? - ilpost : È morto Ermanno Olmi - RaiCultura : Ci ha lasciato #ErmannoOlmi. #Regista, sceneggiatore e scrittore italiano tra i più amati, ha firmato capolavori co… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Strana la vita con le sue coincidenze. A poche ore dall'inizio ufficiale della 71esima edizione del Festival di Cannes, è morto a 87 anni, regista che proprio alla Croisette, quarant'anni fa, aveva presentato in anteprima mondiale quello che poi sarebbe divenuto un suo film cult, "L'albero degli zoccoli", riuscendo a vincere la prestigiosa Palma d'Oro.Originario di Bergamo, quel "Ragazzo della Bovisa", citando il titolo della sua autobiografia, figlio di un ferroviere licenziato per antifascismo e poi morto in guerra, da ex fattorino della milanese Edisonvolta, dove iniziò a girare i suoi primi documentari con una cinepresa 16mm, riuscì a diventare uno dei più grandi maestri del cinema italiano. Schivo, taciturno, antidivo per eccellenza, scelse Asiago come città dove vivere e dove tornare per ritrovare – come diceva spesso – ...