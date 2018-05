Ermanno Olmi raccontato da Roberta Torre ' Il mio maestro di cinema e di sguardo'

: La sera in cui decisi che non avrei potuto fare altro che il, piansi. Era il 1993, ero nell’appartamento in affitto di via Pietralata a Roma, e fu la sera in cui conobbi. Fu tutta colpa di Fernando, il mio coinquilino. Studiava come me Storia del cinema alla Sapienza. Stava scrivendo una tesi sul quelitaliano che veniva dal bergamasco. Aveva avuto accesso all’archivio delle sue opere e portò a casa tutti ...