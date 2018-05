ERMANNO OLMI | L' ALBERO DEGLI ZOCCOLI Palma d’oro a Cannes | video | il ricordo dei

Cinema - addio al regista ERMANNO Olmi : E' morto ad 86 anni il regista Ermanno Olmi. Si è spento nell'ospedale di Asiago, dove era stato ricoverato d'urgenza venerdì sera, dopo aver combattuto per lungo tempo contro una grave malattia. Olmi ...

Morto ERMANNO OLMI - Raz Degan : «Ha scommesso su di me - mi ha dato una chance per essere libero» : «Siamo rimasti in contatto fino alla fine. Con lui, con i suoi figli. Mi spiace tanto. È stato un grande maestro di cui si sentirà la mancanza». Sono passati dodici anni da quando Raz Degan ha ...

«Fare - disobbedire - votare» : l’eredità del maestro ERMANNO Olmi : Ermanno Olmi è mancato proprio alla viglia del festival di Cannes, che nel 1978 gli tributò la Palma d'oro per L'albero degli zoccoli, consacrandolo come uno dei migliori registi...

L’albero degli zoccoli - ERMANNO Olmi/ Palma d’oro a Cannes : trama e colonna sonora raccontata dal regista : L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il Film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:50:00 GMT)

ERMANNO OLMI raccontato da Roberta Torre 'Il mio maestro di cinema e di sguardo' : Ermanno Olmi è stato il mio maestro. maestro di cinema ma prima ancora maestro di sguardo. Un uomo grande e un grande uomo che camminava a passi precisi per i corridoi di Ipotesi cinema a Bassano del ...

Santarcangelo : il cordoglio dell'Amministrazione per la scomparsa dell'amico ERMANNO Olmi : Due anni dopo dirige "I fidanzati" in cui è costante la sua poetica attenta al mondo della gente semplice, della vita quotidiana, dei sentimenti spesso non espressi ma manifestati con le azioni. Nel ...

Ciao ERMANNO OLMI - sono diventato regista grazie a te : La sera in cui decisi che non avrei potuto fare altro che il regista, piansi. Era il 1993, ero nell’appartamento in affitto di via Pietralata a Roma, e fu la sera in cui conobbi Ermanno Olmi. Fu tutta colpa di Fernando, il mio coinquilino. Studiava come me Storia del cinema alla Sapienza. Stava scrivendo una tesi sul quel regista italiano che veniva dal bergamasco. Aveva avuto accesso all’archivio delle sue opere e portò a casa tutti ...

ERMANNO OLMI - i film veristi che raccontarono l'Italia rurale : È morto a 86 anni Ermanno Olmi. Da L'albero degli zoccoli a La leggenda del santo bevitore , da Il segreto del bosco vecchio a Il mestiere delle armi e Torneranno i prati , con le sue opere ha ...

ERMANNO OLMI - è morto il regista-visionario/ La sua arte variegata e imprevedibile - dall’allegoria alla fiaba : Ermanno Olmi è morto: lutto nel mondo del cinema, si è spento a 87 anni il grande regista italiano, Leone d'Oro alla carriera nel 2008 al Festival d'arte cinematografica di Venezia(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:41:00 GMT)

'Mi riconosco negli anonimi'. Addio a ERMANNO Olmi : ... la trasformazione sociale e antropologica del nostro paese a partire dal dopoguerra e il passaggio epocale dell'Italia da tempi e ritmi della civiltà contadina a quelli di un'economia industriale, ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 7 maggio : omaggio a ERMANNO OLMI e Paolo Ferrari : Marco Liorni e Francesca Fialdini tornano alla conduzione de La Vita in diretta tra cronaca e un omaggio a due grandi del mondo dello spettacolo, Ermanno Olmi e Paolo Ferrari.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:21:00 GMT)

"ERMANNO Olmi? Un’intellettuale contadino unico nella sua produttività” : Strana la vita con le sue coincidenze. A poche ore dall'inizio ufficiale della 71esima edizione del Festival di Cannes, è morto a 87 anni Ermanno Olmi, regista che proprio alla Croisette, quarant'anni fa, aveva presentato in anteprima mondiale quello che poi sarebbe divenuto un suo film cult, "L'albero degli zoccoli", riuscendo a vincere la prestigiosa Palma d'Oro.Originario di Bergamo, quel "Ragazzo della Bovisa", citando il titolo della ...