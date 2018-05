Enea realizza microcosmo che simula coltivazione di piante nello spazio

Agricoltura - Enea realizza primo simulatore smart per coltivare piante anche nello spazio : Teleborsa, - Enea ha brevettato e realizzato presso il Centro Ricerche di Portici il primo "microcosmo" per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piante come olivo, patata, pomodoro, ...

Agricoltura - Enea realizza primo simulatore smart per coltivare piante anche nello spazio : Enea ha brevettato e realizzato presso il Centro Ricerche di Portici il primo "microcosmo" per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piante come olivo, patata, pomodoro, lattuga e ...