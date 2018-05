Elezioni in Libano | perde consensi il partito di Hariri | avanza il blocco sciita di

Libano al voto per le Elezioni parlamentari : le prime da nove anni : Libano al voto per le elezioni parlamentari: le prime da nove anni Libano al voto per le elezioni parlamentari: le prime da nove anni Continua a leggere

Libano : Elezioni parlamentari - affluenza al 49 - 2%

Perché le Elezioni in Libano non interessano solo il Libano : Non c'è elettricità, non ci sono strade, non c'è economia. Chi è il responsabile?», ha chiesto retoricamente Chamas al New York Times , riferendosi all'intera classe politica del Libano. Per queste ...

Perché le Elezioni in Libano non interessano solo il Libano : Ma anche l'Iran, l'Arabia Saudita, Israele e la Siria, tra gli altri: si vota oggi per rinnovare un Parlamento che era "scaduto" cinque anni fa ma è rimasto lì The post Perché le elezioni in Libano non interessano solo il Libano appeared first on Il Post.

Elezioni in Libano - un voto per evitare la deriva siriana : Domenica in Libano si torna a votare per le legislative dopo nove anni di pausa: per due volte il Parlamento si era prolungato il mandato. Il ritardo ha due cause: la necessità di riformare il sistema elettorale ma sopratutto la guerra in Siria, ossia il timore di venire risucchiati dal caos oltre la frontiera...