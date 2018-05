Elezioni | impossibile l' 8 luglio | la prima data praticabile è il 22 dello stesso mese | un

Elezioni anticipate? Il “ballottaggio di fatto” è impossibile. Il centrodestra dovrebbe arrivare al 42 - il M5s al 41 : Un ritorno al voto come un “ballottaggio di fatto“? Mica tanto. Se Luigi Di Maio e Matteo Salvini sperano di trovare in “nuove Elezioni subito” l’abracadabra della soluzione ai loro problemi, si possono già mettere l’animo in pace: è quasi impossibile. Con il Rosatellum e con la disposizione territoriale dei voti del 4 marzo i due schieramenti principali dovrebbero fare uno sforzo troppo grande per sperare di ...

Di Maio è all’angolo : insiste su Elezioni il 24 giugno una data impossibile! : Il M5S sfida anche la realtà dei numeri? Sembrerebbe proprio così. Nonostante la finestra del voto a giugno sia materialmente chiusa

Elezioni - quasi impossibile votare a giugno : le Camere andrebbero sciolte entro il 9 maggio : Le nuove Elezioni politiche a giugno diventerebbero una vera e propria corsa a ostacoli e contro il tempo. Per poter votare il giorno 24, insieme con i ballottaggi delle Elezioni amministrative , ...

Pd - Martina 'Impossibile guidare il partito in queste condizioni'. Cuperlo a Renzi 'In direzione si parli di Elezioni' : Così a politica si spegne, si spegne la vitalità di un partito'. E conclude: 'Io vorrei capire cosa intendiamo per leader: Renzi ha fatto anche cose giuste, ma ha perso le sfide fondamentali che ha ...

Elezioni ANTICIPATE?/ Il patto "impossibile" per cambiare la legge elettorale : I leader hanno ormai cominciato a parlare apertamente di voto anticipato se non si risolvesse la crisi di governo. Ma ogni soluzione non politica è uno scacco per il paese. GIULIO M. SALERNO(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:01:00 GMT)DOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati, di G.M. SalernoRETROSCENA/ Uomini e poltrone del patto Renzi-Di Maio, di M. Maldo

Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018/ Bolzonello - missione impossibile? “Ultimo giro politico” : Elezioni Regionali 2018, come si vota in Friuli Venezia Giulia: ultime notizie, liste, candidati e scheda elettorale. Sì al voto disgiunto, orari e info dettagli sul voto del 29 aprile 2018(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Elezioni Friuli - la missione impossibile di Bolzonello 'Il mio ultimo tentativo per spiegare un idea di futuro' : UNA sfida tutta in salita, quella di Sergio Bolzonello, in questi anni numero due di Debora Serracchiani alla guida del Friuli Venezia Giulia e candidato del centrosinistra alle Elezioni di domenica ...

Elezioni 2018 - Salvini : “Governo con M5S non è impossibile. Io non voglio tornare al voto” : Per il leader del Carroccio, un governo Lega-M5S non è né impossibile nè irrealizzabile. Intervistato a Domenica Live, Matteo Salvini ha dichiarato: "voglio vedere cosa vogliono fare. Mio dovere è andare a sentire tutti. Non c’è niente di impossibile e irrealizzabile, ma non si può andare al voto subito".Continua a leggere

Elezioni 2018 - Maroni : “Un governo Lega-M5s? Impossibile - romperebbe il centrodestra” : Intervistato a In Mezz'ora, l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha sostenuto sarebbe Impossibile un governo Lega-Movimento 5 Stelle: "romperebbe il centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e locali. Spero che l'alleanza di centrodestra venga confermata".Continua a leggere

Elezioni : Berlusconi - impossibile fare legge elettorale migliore di ‘Rosattelum’ : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Non vedo alcuna possibilità, con questi numeri parlamentari e con questa situazione nel Paese, di fare una legge elettorale migliore. Voglio essere ancora più esplicito: non considero migliore una legge elettorale che consegni il governo del Paese a una minoranza, qualunque essa sia. Il voto ha detto con chiarezza che oggi una maggioranza politica fra gli elettori non c’è. Non può essere la legge ...

Elezioni 2018 - YouTrend : maggioranza impossibile con qualunque legge - : La situazione generata dal risultato tripolare del voto del 4 marzo non è da attribuire al Rosatellum: nemmeno con i suoi predecessori o con i sistemi tedesco, spagnolo, greco, francese o britannico ...