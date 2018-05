Blastingnews

: Elezioni balneari: l'hashtag 8 luglio vola tra ironia e polemiche - giuseppe_alto : Elezioni balneari: l'hashtag 8 luglio vola tra ironia e polemiche - idaiac26 : Prima data utile 8 luglio. Dopo i governi balneari....le elezioni balneari. Ho appena scaricato un conteiner di fanculo!! Rivolto a tutti. - RColluttorio : #consultazioni siamo passati dai governi balneari alle elezioni balneari!! -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il presidente della Repubblica Mattarella ha rotto gli indugi ed ha suggerito ai partiti la traccia da seguire per superare l’impasse. Senza fare giri di parole il capo dello stato ha espresso la sua contrarietà al voto anticipato ao all’inizio dell’autunno. “Abbiamo verificato l’impossibilità a raggiungere una maggioranza tra le coalizione chiamate in causa”. Dall’ultimo confronto con gli esponenti del centro destra, del Movimento 5 Stelle e del Pd è emersa l’impossibilità di dar vita ad un governo politico di maggioranza. Mattarella ha ringraziato il premier Gentiloni per il lavoro svolto in questi mesi ed ha sottolineato l’impossibilità a prorogare ulteriormente il mandato di un governo espresso da una maggioranza parlamentare diversa. “Penso sia più rispettoso andare allecon un governo non di parte”. Il presidente della Repubblica ha rimarcato la necessità di dar ...