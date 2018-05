Elezioni anticipate l' 8 luglio? Il Partito Democratico punta tutto sul Gentiloni bis

Il Quirinale pensa al governo neutro Se fallisce - Elezioni anticipate a luglio : «A questo punto un governo del presidente avrebbe l'appoggio soltanto del Pd e, dunque, un governo del centro destra, pur di minoranza, avrebbe comunque numeri più soldi in Parlamento...». E' più o ...

Elezioni anticipate? Il “ballottaggio di fatto” è impossibile. Il centrodestra dovrebbe arrivare al 42 - il M5s al 41 : Un ritorno al voto come un “ballottaggio di fatto“? Mica tanto. Se Luigi Di Maio e Matteo Salvini sperano di trovare in “nuove Elezioni subito” l’abracadabra della soluzione ai loro problemi, si possono già mettere l’animo in pace: è quasi impossibile. Con il Rosatellum e con la disposizione territoriale dei voti del 4 marzo i due schieramenti principali dovrebbero fare uno sforzo troppo grande per sperare di ...

Quinta Colonna - anticipazioni 3 maggio : ipotesi di Governo tecnico ed Elezioni anticipate - info streaming : ... nella prima serata di Rete 4, la trasmissione Quinta Colonna, in onda stasera 3 maggio con la nuova puntata potrà essere vista anche in replica streaming a partire dal giorno seguente su Mediaset, ...

Salvini e Di Maio - quella delle Elezioni anticipate pare essere una bufala : A quasi due mesi dal 4 marzo, Lega e 5 stelle, che hanno vinto le elezioni, mantengono in carica il governo Gentiloni che continua nelle politiche precedenti. In particolare, per l’anno in corso, ha approvato il Documento Economico e Finanziario che conferma le politiche già definite e prevede l’aumento dell’Iva per fine anno. La seconda cosa che hanno fatto Lega e 5 stelle è di mantenere in vita la legge Fornero. In Parlamento ...

Pd - Nicola Zingaretti è l'anti-Renzi Elezioni anticipate? Si scalda Delrio : Seppur in sordina, di fatto è partita, con Nicola Zingaretti, la prima candidatura alla leadership del Pd in caso di Primarie. Una corsa segnata, sinora, da una pretattica esasperata Segui su affaritaliani.it

Nicola Zingaretti è l'anti-Renzi Pd - tutti i big stanno con lui Elezioni anticipate? Si scalda Delrio : Seppur in sordina, di fatto è partita, con Nicola Zingaretti, la prima candidatura alla leadership del Pd in caso di Primarie. Una corsa segnata, sinora, da una pretattica esasperata Segui su affaritaliani.it

Elezioni anticipate? Ecco perché giugno è impraticabile e le tre date possibili Video : In queste ultime ore ci sono state delle evoluzioni piuttosto importanti sul piano politico. Dopo l'intervista televisiva di Matteo Renzi [Video]che ha chiuso la porta su un possibile appoggio del PD a un #Governo guidato dal Movimento 5 Stelle, poche ore fa è stato il leader pentastellato Luigi Di Maio a intervenire sui social, affermando Bisogna tornare al voto il prima possibile. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nella legge ...

Elezioni ANTICIPATE?/ Il patto "impossibile" per cambiare la legge elettorale : I leader hanno ormai cominciato a parlare apertamente di voto anticipato se non si risolvesse la crisi di governo. Ma ogni soluzione non politica è uno scacco per il paese. GIULIO M. SALERNO(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:01:00 GMT)DOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati, di G.M. SalernoRETROSCENA/ Uomini e poltrone del patto Renzi-Di Maio, di M. Maldo

CONSULTAZIONI FICO - GOVERNO PD-M5S/ Toninelli - “con Di Maio premier” : Renzi ‘guarda’ alle Elezioni anticipate : CONSULTAZIONI GOVERNO, FICO "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Le assoluzioni del processo Olivetti e le Elezioni anticipate in Turchia. Le notizie del giorno - in breve : Secondo il Centro studi di Confindustria, "crescono i rischi per l'economia mondiale e rallenta la crescita del pil italiano nel primo trimestre del 2018". Tutti assolti al processo Olivetti per le ...

Turchia - Elezioni anticipate a giugno/ La mossa di Erdogan per sbarazzarsi della Aksener : Turchia, Aksener sfida Erdogan: la signora di Ferro è la principale alternativa al presidente. La 61enne politica di destra, vuole sfidare il presidente turco alle prossime elezioni(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Elezioni anticipate in Turchia. Erdogan tenta l'assopigliatutto stringendo l'alleanza con la destra : Le Elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia, previste a novembre del 2019, verranno anticipate al 24 giugno di quest'anno. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ...

Turchia - Erdogan scommette su Elezioni anticipate il 24 giugno : Un altro motivo per anticipare le elezioni è l'andamento dell'economia, tenuto a bada dalle privatizzazioni e sovvenzioni, ma dove l'euro e il dollaro continuano a raggiungere nuovi record, mentre l'...

La Turchia andrà a Elezioni anticipate sotto stato d'emergenza : Per molti analisti non è però la politica, ma l'economia - tema che preoccupa molti elettori - la spia a cui guardare per capire il perché della decisione presa ad Ankara. Nonostante dati di crescita ...