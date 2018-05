Elezioni a luglio | sarebbe prima volta nella storia della Repubblica

Elezioni balneari : l'hashtag 8 luglio vola tra ironia e polemiche : Il presidente della Repubblica Mattarella ha rotto gli indugi ed ha suggerito ai partiti la traccia da seguire per superare l’impasse. Senza fare giri di parole il capo dello stato ha espresso la sua contrarietà al voto anticipato a luglio o all’inizio dell’autunno. “Abbiamo verificato l’impossibilità a raggiungere una maggioranza tra le coalizione chiamate in causa”. Dall’ultimo confronto con gli esponenti del centro destra, del Movimento 5 ...

Elezioni a luglio - per gli italiani sarebbe la prima volta in estate inoltrata : L'ipotesi di Elezioni politiche a luglio porterebbe a una doppia novità. Per la prima volta, infatti, gli italiani sarebbero chiamati alle urne in estate inoltrata , in passato si è votato al massimo ...

Mattarella ha deciso - governo di decantazione o Elezioni a luglio : Mattarella ha deciso di mettere i partiti vincitori del 4 marzo con le spalle al muro. Dopo la sua comunicazione delle 18:35 di oggi, riguardo all’impasse che si è creata nel nuovo Parlamento per l’incapacità politica dei leader delle forze politiche che hanno i gruppi parlamentari più folti (M5S e Centrodestra) di trovare un accordo per un governo di coalizione, ha spiegato che proporrà l’incarico a un governo ...

Elezioni a luglio - la base M5S : «Con quale programma e con quali soldi?» : L'8 luglio è la data che hanno sfornato insieme Mateo Salvini e Luigi Di Maio per andare al voto. Il loro forno acceso da tempo ha prodotto questo finora: un accordo per andare a Elezioni con la ...

Il sondaggista Antonio Noto - Elezioni a luglio? Lega e M5s - 'occhio all'effetto-boomerang' : E se gli italiani si incazzassero? Sono stati chiamati al voto dopo un'estenuante serie di governi nominati senza il consenso popolare e con una legge elettorale da deficienti. Poi sono stati ...

Elezioni a luglio? Perché si rischia la maledizione spagnola : Per il Parlamento di Madrid si è votato per due volte nel giro di sei mesi. Con un risultato quasi identico. In Italia le ultime consultazioni sono costate quasi 400 milioni

Salvini-Di Maio chiedono Elezioni l’8 luglio. Attesa per le parole di Mattarella : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale potrebbe varare un governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Elezioni anticipate l'8 luglio? Il Partito Democratico punta tutto sul Gentiloni bis : Partito Democratico in subbuglio dopo la ventilata ipotesi di nuove Elezioni da convocare giù a luglio per uscire dallo stallo politico e dare...

Salvini-Di Maio chiedono Elezioni l’8 luglio. Mattarella pronto a governo di tregua : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale pronto a varare un governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Ora Salvini e Di Maio vogliono le Elezioni l'8 luglio. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 15,20 del 7 maggio 2018*. In una brusca accelerazione della crisi politica che dura da oltre due mesi, Lega e M5S hanno annunciato un accordo per andare ad elezioni anticipate l'8 luglio. Una mossa che pone i due partiti in aperto contrasto con la linea del ...