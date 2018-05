Elezioni a luglio? Perché si rischia la maledizione spagnola

Salvini-Di Maio chiedono Elezioni l’8 luglio. Attesa per le parole di Mattarella : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale potrebbe varare un governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Salvini e Di Maio : Elezioni l’otto luglio. La nota del Quirinale : «Mai chiesto incontro tra Lega e M5S» : |Nuovo “giro” di incontri con Mattarella. : Il responsabile del Movimento 5 Stelle«Il leader della Lega ha scelto ancora una volta Berlusconi». Martina, segretario “reggente” del Pd: «Irrispettosi»|

Elezioni anticipate l'8 luglio? Il Partito Democratico punta tutto sul Gentiloni bis : Partito Democratico in subbuglio dopo la ventilata ipotesi di nuove Elezioni da convocare giù a luglio per uscire dallo stallo politico e dare...

Elezioni a luglio - la base M5S : 'Con quale programma e con quali soldi?' : L'8 luglio è la data che hanno sfornato insieme Mateo Salvini e Luigi Di Maio per andare al voto. Il loro forno acceso da tempo ha prodotto questo finora: un accordo per andare a Elezioni con la ...

Ora Salvini e Di Maio vogliono le Elezioni l'8 luglio. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 15,20 del 7 maggio 2018*. In una brusca accelerazione della crisi politica che dura da oltre due mesi, Lega e M5S hanno annunciato un accordo per andare ad elezioni anticipate l'8 luglio. Una mossa che pone i due partiti in aperto contrasto con la linea del ...

Elezioni a luglio - quell'unico "quasi precedente" di fine giugno 1983 che segnò il tracollo della Dc di De Mita : Le colonne d'Ercole di Elezioni in pieno periodo estivo non sono mai state finora attraversate nella storia repubblicana. Mai prima d'ora, probabilmente nemmeno nell'immaginazione, il tabù di luglio era stato violato. Troppe le variabili legate alle vacanze, a una macchina che faticherebbe non poco a mettersi in moto.Unico precedente "vicino", le Elezioni politiche del 1983, svoltesi il 26 e 27 giugno. Furono, forse non a caso, Elezioni ...

Colle - Mattarella a Berlusconi : "Le Elezioni domenica 15 luglio" Ma Salvini e Di Maio chiedono l'8 : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con la delegazione del Centrodestra al Quirinale per le nuove consultazioni di oggi, ha detto a Silvio Berlusconi di avere in mente come data per le prossime elezioni politiche anticipate domenica 15 luglio Segui su affaritaliani.it

Colle - Mattarella a Berlusconi : "Le Elezioni domenica 15 luglio" VOTO - ESCLUSIVA AFFARITALIANI.IT : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con la delegazione del Centrodestra al Quirinale per le nuove consultazioni di oggi, ha detto a Silvio Berlusconi di avere in mente come data per le prossime elezioni politiche anticipate domenica 15 luglio Segui su AFFARITALIANI.IT

Il Quirinale pensa al governo neutro Se fallisce - Elezioni anticipate a luglio : «A questo punto un governo del presidente avrebbe l'appoggio soltanto del Pd e, dunque, un governo del centro destra, pur di minoranza, avrebbe comunque numeri più soldi in Parlamento...». E' più o ...

SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI/ E Mattarella "minaccia" nuove Elezioni il 7 luglio : Berlusconi non intende farsi da parte, a quel punto Salvini gli chiederà di dire no al governo di Mattarella nelle consultazioni di stamane. La contromossa del Colle. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ La carta segreta di Mattarella è una nuova Fornero, di M. MaldoSCENARIO/ "Mattarella in un vicolo cieco, può salvarlo solo Gentiloni", int. a P. Becchi