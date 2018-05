Eccezionale veramente sbarca su Italia1 Anteprima Blogo

blogo

Cambio di residenza per il talent show comico che fino allo scorso anno abitava a La7, ma che, secondo quanto TvBlog apprende, dal prossimo autunno avrà le proprie mura di casa in quel di Cologno Monzese.Pare infatti che la prossima edizione dinon andrà più in onda dalle frequenza di La7, ma da quelle di, pronta a riabbracciare Diego Abatantuono, che abbiamo visto sulla rete cadetta di Mediaset nello show comico Colorado e che ora vedremo di nuovo sedere nel banco di giuria di questo talent show che lo vedeva a fianco di Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini.