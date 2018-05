È morto Ermanno Olmi

morto Ermanno Olmi - il regista malato da tempo : aveva 87 anni : Il regista Ermanno Olmi è Morto a 87 anni nella notte di domenica. Da tempo am malato di una grave malattia, Olmi è Morto all'ospedale di Asiago, dove era stato ricoverato lo...

morto il regista Ermanno Olmi - aveva 87 anni : Tra il cinema e la vita, Ermanno Olmi, di cui si fatica dire che non c'è più, ha sempre privilegiato la vita. Perché, illuminata in angoli riposti e in pieghe nascoste, fu la vera protagonista del suo ...