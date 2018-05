E’ Cicala il primo borgo calabrese amico delle demenze | nasce il centro diurno “Antonio

meteoweb.eu

: Cicala diventa il primo borgo accogliente per la cura delle persone con demenza - - IlMalpaese : Cicala diventa il primo borgo accogliente per la cura delle persone con demenza - - Calab_Magnifica : A Cicala (Cz) il primo borgo calabrese amico delle demenze: nasce il centro diurno “Antonio D… - Calab_Magnifica : A Cicala (Cz) il primo borgo calabrese amico delle demenze: nasce il centro diurno “Antonio D… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) “Quelli che ridono, o sono contenti, o son pazzi, o son dementi” questo recita un vecchio proverbio italiano, sintesi perfetta per raccontare il progetto delDoria” realizzato dall’ Associazione Ra.Gi. Onlus di Catanzaro.proprio nel segno del sorriso l’idea di far divenire, piccolo paese ai piedi della Sila, il. Un vero e proprio luogo di aggregazione in cui le persone malate avranno la possibilità di vivere una quotidianità serena, partecipativa e libera. L’inaugurazione è prevista per venerdì 11 maggio, giorno in cuiaprirà le sue porte alle persone malate diper offrire loro una nuova dimensione di vita, in cui poter con-vivere con la malattia senza doverla subire. Grazie ad un percorso di informazione e formazione sullecurato dalla Ra.Gi. e rivolto ai cittadini e ...