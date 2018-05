Due incidenti in poche centinaia di metri a Pisa Nord tra il casello e l' autostrada

Incidenti in montagna : Due interventi dei tecnici del Cnsas Pordenone : I tecnici del Cnsas di Pordenone hanno effettuato due interventi nella zona di Aviano durante il pomeriggio e la sera di domenica: è stato soccorso un ciclista di Maniago caduto durante la discesa in mountain bike lungo uno dei sentieri che dalla strada per il Piancavallo divallano verso Aviano. Il 30enne si è procurato una probabile lussazione a una spalla: è stato subito raggiunto dal medico e da un infermiere del Cnsas che lo hanno ...

Incidenti in Due miniere in Pakistan : 18 morti : Esplosioni e crolli nelle miniere nel Belucistan, in Pakistan: almeno 18 minatori sono morti e alcuni altri sono rimasti intrappolati, secondo quanto riferisce tv Express News. Il primo incidente si è verificato a Pir Ismail, a 45 km del capoluogo Quetta: 16 minatori sono rimasti intrappolati, ed i loro corpi senza vita sono stati recuperati dai soccorritori. A Quetta un’esplosione in un impianto della Pakistan Mineral Development ...

Due incidenti a Catanzaro - disagi al traffico - VIDEO - : Due incidenti si sono verificati a Catanzaro nel pomeriggio, entrambi senza causare feriti gravi. Il primo si è verificato allo svincolo nei pressi della Motorizzazione, dove due auto si sono ...

Incidenti montagna - Due morti sulle Alpi bellunesi : erano giovani guide : Incidenti montagna, due morti sulle Alpi bellunesi: erano giovani guide Enrico Frescura e Alessandro Marengon stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolati per alcune centinaia di metri Continua a leggere

Incidenti - auto nel fiume nel Frusinate : Due morti : Sono due le vittime dell’incidente in cui un’auto si è precipitata nel fiume, lungo la provinciale tra la cittadina e Falvaterra, in provincia di Frosinone. Il primo corso recuperato è quello di un anziano di Ceprano. Lo hanno estratto poco fa dopo l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno successivamente estratto anche il secondo corpo, quello di una donna di 67 anni, morta con il marito (75) ...

Incidenti in alta quota - Due giornate tragiche : quattordici morti di cui sette italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi nelle ultime 48 ore in alta quota. Cinque distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono deceduti cinque italiani e, in tarda mattinata in ospedale, la moglie bulgara di ...

Due incidenti ieri : uno a Comiso e l'altro sulla Scoglitti Ragusa : Due incidente stradali ieri in provincia di Ragusa, uno a Comiso e l'altro sulla Scoglitti Ragusa. Una Opel è finita su una rotatoria.

Incidenti Liverpoool-Roma - rinviati a giudizio Due tifosi giallorossi : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica e rinviati a giudizio i due tifosi della Roma, arrestati a Liverpool per gli Incidenti avvenuti martedì prima di Liverpool-Roma. I due sono Filippo ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in coma il tifoso dei Reds. Arrestati Due ultrà giallorossi. Uefa minaccia punizioni durissime : Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità'. La federazione del calcio europeo 'è in attesa di ricevere i ...