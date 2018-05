Dua Lipa | la cantante di “IDGAF” racconta i vantaggi di essere single

Calvin Harris e Dua Lipa sono semplicemente fantastici nel video di “One Kiss” : Che coppia! The post Calvin Harris e Dua Lipa sono semplicemente fantastici nel video di “One Kiss” appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa conferma - 'sono single' : Da poco tornata in radio con un brano prodotto da Calvin Harris, Dua Lipa ha indirettamente negato i rumor che ipotizzavano un possibile flirt tra i due. La lanciatissima cantante britannica, esplosa con il tormentone New Rules, è infatti dichiaratamente e felicemente single, come rivelato al magazine Elle. prosegui la letturaDua Lipa conferma, 'sono single' pubblicato su Gossipblog.it 03 maggio 2018 15:29.

Dua Lipa - test : quanto conosci il testo di “IDGAF”? : È giunto il momento di scoprirlo The post Dua Lipa, test: quanto conosci il testo di “IDGAF”? appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa è una grande fan di Niall Horan : ecco i tweet carinissimi che si sono scambiati : These two <3 The post Dua Lipa è una grande fan di Niall Horan: ecco i tweet carinissimi che si sono scambiati appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande - Dua Lipa : duetto in arrivo? : Sono forse le due popstar più in ascesa al mondo: l'inglese , di origini kosovare, Dua Lipa e l'americana Ariana Grande. Ora le due ragazze s... Continua a leggere su radio 105

L’inarrestabile Dua Lipa - principessa del pop europeo : È bastata una manciata di video postati su YouTube per catturare l’attenzione e trasformarla, nel giro di pochissimo tempo, in una star. È così, infatti, che è iniziata la storia artistica di Dua Lipa: figlia del cantante rock kosovaro Dukagjin Lipa, ha ereditato da lui la passione per la musica e così ha deciso di aprire il suo canale e di fare cover di artiste come Christina Aguilera e Nelly Furtado. Voce calda e sguardo penetrante, è ...

Il nuovo singolo di Ariana Grande è il duetto con Dua Lipa o il brano New York Live? Audio di Bad To You : In attesa dell'annuncio del nuovo singolo di Ariana Grande, apripista del prossimo album di inediti in uscita a breve, si rincorrono voci differenti riguardo i progetti della popstar. In primis, il presunto duetto di Ariana Grande e Dua Lipa potrebbe presto diventare realtà: un piccolo frammento di 16 secondi della canzone Bad To You, una collaborazione ancora inedita tra le due popstar, è apparso in rete negli ultimi giorni, alimentando le ...

Calvin Harris - ascolta il nuovo singolo con Dua Lipa 'One Kiss' : La superstar scozzese della dance ha reso disponibile in streaming un nuovo brano, intitolato "One Kiss", realizzato con Dua Lipa, cantante britannica di origini kosovare nota al pubblico italiano per essere l'autrice del brano - originariamente intitolato "...

Dua Lipa cambia look : capelli cortissimi e un nuovo tatuaggio : Per dovere di cronaca, dobbiamo sottolineare che Selena Gomez è la prima ad aver esibito questo hairstyle. Presto vedremo choppy bob ovunque, dato che le due pop star hanno così abilmente ...

Calvin Harris e Dua Lipa : è uscita la loro canzone “One Kiss”! : Come ti abbiamo anticipato qualche settimana fa, Calvin Harris e Dua Lipa hanno unito forze e talento nel loro primo singolo insieme intitolato “One Kiss”. When u see ur dad at the club pt 2 @dillonfrancis Un post condiviso da Calvin Harris (@CalvinHarris) in data: Mar 25, 2018 at 3:00 PDT La canzone è uscita venerdì 6 aprile e già dopo il primo ascolto non potrai più farne a meno! A giudicare dal sound di “One ...

Dua Lipa : «Per una donna non è facile fare musica» : La cantante ha confidato di aver lottato a lungo per essere accettata come musicista. Non è facile lavorare nel mondo della musica quando si è donn...

Dua Lipa ha bacchettato un giornalista che aveva messo in dubbio il motivo della cancellazione dei suoi live : Dua Lipa si è molto arrabbiata con un giornalista che aveva messo in dubbio la sua operazione a un dente, che l’aveva costretta a cancellare dei concerti australiani in apertura al tour di Bruno Mars. via GIPHY Andiamo per ordine. Pochi giorni dopo la notizia dell’annullamento dei live, è uscita un’epica performance di Dua ospite dello show della tv americana Jimmy Kimmel live. La performance era stata registrata dalla ...

Dua Lipa e la sua "New Rules" hanno conquistato un nuovo record su Spotify : Dalla sua uscita a giugno 2017 fino ad oggi, "New Rules" ha superato i 700 milioni di ascolti in streaming sulla famosa piattaforma. "New Rules" by Dua Lipa now has over 700 MILLION streams on ...

Dua Lipa e la sua “New Rules” hanno conquistato un nuovo record su Spotify : Dua Lipa e la sua “New Rules” continuano a infrangere cuori e record. [arc id=”07719996-66ee-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver raggiunto il MILIARDO di visualizzazioni su YouTube, ora è tempo di varcare un nuovo traguardo su Spotify. Dalla sua uscita a giugno 2017 fino ad oggi, “New Rules” ha superato i 700 milioni di ascolti in streaming sulla famosa piattaforma. “New Rules” by Dua Lipa now has over 700 ...