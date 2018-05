Droga | smantellato traffico tra Svizzera e Italia

Verbania - smantellato giro di Droga tra lItalia e la Svizzera : Vasta operazione anti droga della polizia di Verbania . E' stata smantellata un'organizzazione criminale che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti a Ossola, in Svizzera , in Calabria e nel ...

Napoli - 25 arresti per Droga : quasi tutte donne/ Ultime notizie : smantellato mercato "autonomo" da clan : Napoli, 25 arresti per droga: quasi tutte donne. Agenti della compagnia di Torre del Greco hanno smantellato mercato autonomo da clan in 11 piazze della provincia.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:16:00 GMT)