Dragon Ball FighterZ | Nuovo aggiornamento in arrivo

Nuovi contenuti per Dragon Ball FighterZ in arrivo il 9 maggio : Bandai Namco ha pubblicato un tweet nell'ultim'ora riguardante Dragon Ball FighterZ: pare che Arc System Works stia continuando a lavorare per la propria community, e non soltanto con i DLC a pagamento per ampliare il roster di gioco. Sono in arrivo, infatti, Nuovi contenuti gratuiti per tutti i giocatori: le novità si paleseranno il prossimo 9 maggio, quando il più recente picchiaduro dedicato all'opera di Akira Toriyama riceverà un ...

Dragon Ball - un nuovo saiyan in arrivo? La rivelazione di Toyotaro Video : Un nuovo saiyan in arrivo nel manga/Anime di Dragon Ball Super? Si vocifera che dopo la proposizione del nuovo film nelle sale cinematografiche a Dicembre, la serie televisiva potrebbe avere una continuazione e, nel caso, avremo probabilmente la comparsa di nuovi personaggi, tra cui ulteriori guerrieri provenienti dal pianeta Vegeta del sesto o del settimo universo. Ma perché oggi facciamo tali supposizioni? Tutto nasce da un recente tweet di ...

Dragon Ball - quale ruolo ha il Super Saiyan Blue nel manga? Video : In questo articolo dedicato a Dragon Ball Super, sveleremo alcune succose novita' riguardanti il ruolo del Super Sayan Blue al'interno del manga disegnato da Toyotaro. Andando a ritroso nel tempo, durante il torneo tra l'Universo 6 e l'Universo 7, ricordiamo come Goku fosse riuscito a Superare il livello del Blue, la forma di Super Saiyan applicata al Super Saiyan God. In quell'occasione il nostro eroe era riuscito, in qualche modo, a fondere il ...

Dragon Ball FighterZ svela i dettagli sulle tecniche speciali di Fused Zamasu : Fused Zamasu si aggiungerà presto al roster di Dragon Ball FighterZ come terzo contenuto DLC, probabilmente in coppia con il neo annunciato Vegeth Super Saiyan Blue. Non abbiamo ancora una data di uscita dei due lottatori, ma in queste ore Bandai Namco ha diffuso alcune informazioni sulle mosse speciali del villain di Dragon Ball Super. Sappiamo ormai bene che Fused Zamasu è la fusione di due formidabili nemici di Dragon Ball Super, Zamasu e ...

Dragon Ball FighterZ : trapelano indiscrezioni su un nuovo DLC : Bandai Namco ha inavvertitamente rivelato il prossimo personaggio DLC che verrà proposto in Dragon Ball FighterZ, riporta Gamespot.Poco sopo l'annuncio di Zamasu, la pagina ufficiale di Bandai Namco Taiwan su Facebook ha condiviso un trailer con protagonista un altro personaggio che presto finirà nel roster, stiamo parlando di Vegito.Il trailer, che possiamo vedere riproposto qui di seguito, è stato prontamente rimosso dalla pagina Facebook di ...

Vegeth SSJ Blue in Dragon Ball FighterZ è realtà : leak confermati - trailer e immagini : Tutto confermato: dopo il data mining e l'annuncio di Fused Zamasu nelle scorse settimane, la conferma di Vegeth Super Saiyan Blue come quarto DLC di Dragon Ball FighterZ era praticamente una mera formalità in attesa dell'ufficialità. Nelle ultime ore, dopo un paio di tweet che già preannunciavano un reveal imminente, è arrivata da Bandai Namco la notizia tanto attesa: Veget Super Saiyan Blue è davvero realtà! Questa volta il reval è stato ...

Dragon Ball FighterZ prepara l’annuncio per Vegeth Super Saiyan Blue? : Bandai Namco potrebbe aver anticipato il prossimo personaggio DLC di Dragon Ball FighterZ: parliamo ovviamente di Vegeth Super Saiyan Blue, quotatissimo per essere l'altro personaggio aggiuntivo insieme a Fused Zamasu. Recentemente abbiamo visto la presentazione ufficiale di Fused Zamasu, villain di Dragon Ball Super, che sarà il prossimo ad essere inserito nel roster di Dragon Ball FighterZ. I fan si aspettano che Vegeth Super Saiyan Blue ...

Fused Zamasu è il protagonista del nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco continua ad aggiornare il suo Dragon Ball FighterZ con l'aggiunta di nuovi combattenti, come ad esempio i recenti Broly e Bardock. A breve i giocatori potranno vestire i panni di Fused Zamasu.Stiamo parlando del personaggio che nasce dalla fusione di Goku Black e Future Zamasu protagonista del nuovo trailer riportato da Gematsu. Il nuovo combattente sarà in grado di volare e di muoversi in qualsiasi direzione, questo lo renderà un ...

Fused Zamasu in Dragon Ball FighterZ si mostra nel primo gameplay trailer : Finalmente Bandai Namco ha mostrato, come promesso, il gameplay trailer di Fused Zamasu, il prossimo personaggio DLC - il terzo, per la precisione - che si aggiungerà in Dragon Ball FighterZ ma che non ha ancora una data di uscita. Si tratta del solito, breve character trailer volto a mostrarci le mosse e le tecniche principali del personaggio. Ripercorriamone insieme tutte le caratteristiche principali fin qui delineate: La fusione di ...

Dragon Ball FighterZ prepara l’attesa in vista del trailer di Zamasu oggi 25 aprile : oggi - mercoledì 25 aprile - Bandai Namco svelerà finalmente Fused Zamasu, il terzo DLC di Dragon Ball FighterZ, con un gameplay trailer che ci permetterà di ammirare concretamente le sue mosse e tecniche più forti. Intanto, però, il publisher prepara l'attesa in vista della clip, che verrà rilasciata oggi alle ore 15:00. Con una nuova immagine, che potete ammirare nel tweet che vi riportiamo qui sotto, Bandai Namco fa salire l'hype dei fan ...

Dragon Ball FighterZ mostrerà il gameplay di Zamasu il 25 aprile : In queste ore Bandai Namco si sta "scatenando", svelando a poco a poco i dettagli sul prossimo DLC di Dragon Ball FighterZ: il prossimo combattente che si unirà al roster del picchiaduro di Arc System Works sarà Fused Zamasu, l'unione con gli orecchini Potara di Zamasu e Black Goku. Dopo averne conosciuto le informazioni e ammirato le prime immagini in alta definizione, possiamo darvi una bella notizia: il publisher svelerà il video gameplay del ...

Le tecniche di Zamasu in Dragon Ball FighterZ si mostrano in alta definizione : Dopo l'annuncio di alcuni giorni fa, Bandai Namco ha pubblicato le prime immagini in alta definizione per Fused Zamasu, il nuovo personaggio DLC che si aggiungerà al roster del picchiaduro firmato Arc System Works. Possiamo ammirare alcuni dettagli interessanti e le sue tecniche più forti negli screenshot in alta definizione. La fusione di Zamasu è il risultato dell’unione con gli orecchini Potara tra il Kaioshin del Decimo Universo, cioè ...

Dragon Ball Super - il doppiaggio USA fa scoppiare la polemica Video : #Dragon Ball Super, cult dell'animazione nipponica contemporanea e sequel ufficiale della serie Z, ha recentemente destato scandalo negli USA. Non l'#Anime in sé quanto... il doppiaggio locale! Ebbene, il tutto nasce da uno degli ultimi episodi trasmessi negli Stati Uniti, il numero 56, intitolato: 'Rematch with Goku Black! Super Saiyan Rosé Appears' trasmesso in Italia con il titolo 'La nuova trasformazione. L'episodio in questione è andato in ...

Dettagli Dragon Ball FighterZ su Zamasu - alla scoperta del nuovo DLC : Pochi giorni fa vi abbiamo segnalato l'annuncio del nuovo DLC di Dragon Ball FighterZ: si tratta della Fusione di Zamasu, il villain finale della saga di Future Trunks in Dragon Ball Super, che si aggiungerà al roster del picchiaduro di Arc System Works come terzo contenuto aggiuntivo a pagamento. Dopo le primissime immagini derivate dalla scan di V-Jump, quest'oggi vi forniamo la stessa scan con le opportune traduzioni dal giapponese ...