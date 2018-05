Doppio mandato | Di Maio | ' Se si va a votare mi auguro di essere ancora io il candidato

La regola del Doppio mandato ora rischia di devastare il M5s : Era il 20 agosto 2017. Luigi Di Maio, in un comizio a Gela, riscuoteva applausi scroscianti al pronunciare queste parole: "Da noi vale la regola dei due mandati e vale anche per me. Nel Movimento 5 stelle chi pensa di fare un terzo mandato è fuori". E ha ribadito il concetto persino a due giorni dalle elezioni: "Il tema del limite del doppio mandato è fondamentale per noi e si basa su un concetto importante: non esistono politici di ...

M5s verso addio a regola del Doppio mandato : Di Maio e gli altri potrebbero essere ricandidati : Il MoVimento 5 Stelle potrebbe considerare l'ipotesi di mettere da parte la regola del doppio mandato, almeno nel caso in cui non si formi un governo e si ritorni preso al voto. È una "possibilità", ha detto il portavoce del M5s Rocco Casalino al New York Times.Continua a leggere