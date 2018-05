Dopo consultazioni Salvini incontra Di Maio | ' Governo politico o al voto l' 8 luglio'

Governo - Salvini (Lega) Dopo le consultazioni : No a un governo tecnico. Centrodestra unito” : “Un governo tecnico? No“. Poche parole da parte del leader della Lega Matteo Salvini , dopo le consultazioni del Centrodestra al Colle. Il segretario leghista ha soltanto ribadito la contrarietà a un esecutivo tecnico, dopo essersi detto “disponibile a fare un governo con il Centrodestra unito” L'articolo governo , Salvini (Lega) dopo le consultazioni : No a un governo tecnico. Centrodestra unito” proviene da Il Fatto ...

Governo M5s-Pd - Martina Dopo consultazioni : “Renzi? Non mi sento delegittimato. Oggi fatto buon passaggio con Fico” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il Presidente della camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, il segretario reggente Maurizio Martina rientra alla sede nazionale del partito. Intercettato dai cronisti, alla domanda se non si senta delegittimato da Matteo Renzi e dai suoi ‘sondaggi’ in piazza e dal suo attivismo per manifestare la sua ...