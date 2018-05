Donne e prevenzione | Ania in campo a Tennis&Friends di Napoli

Giornata per la salute delle Donne - Mattarella : 'Puntare sulla cultura della prevenzione' : La ricerca consente di aprire nuovi orizzonti orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure e stimolando lo studio delle principali patologie che colpiscono il mondo ...

Mattarella : prevenzione per salute Donne : 11.48 "L'intera società è influenzata nel suo sviluppo dal contributo femminile.La 3° Giornata nazionale dedicata alla salute della donna è occasione per riflettere sull'importanza che può avere lo studio dei meccanismi attraverso i quali le differenze legate al "genere" agiscono sullo stato di salute e sullo sviluppo delle patologie,non solo per assicurare il benessere delle donne e garantire il rispetto pieno della loro dignità,ma per ...

“Prevenzione possibile” : tappa in Calabria per parlare alle Donne di prevenzione e invitarle a cambiare le cattive abitudini : Farà tappa in due città calabresi (Reggio Calabria, dal 6 al 7 aprile, sul lungomare Falcomatà Stazione Lido, e Crotone, dal 9 al 10 aprile in Piazza della Resistenza) il tour di “prevenzione possibile. La Salute al Femminile”, campagna di informazione dedicata alle donne per portare alla loro attenzione l’importanza di fare prevenzione attraverso piccoli cambiamenti nella vita di ogni giorno, che possono fare la differenza per la loro ...

“Prevenzione Possibile” : a Messina - Trapani e Siracusa consulti medici e screening gratuiti per le Donne : Farà tappa in tre città siciliane (Trapani, dal 26 al 27 marzo in Piazza del Municipio, Siracusa, dal 29 al 30 marzo in Piazza Adda e Messina, dal 3 al 4 aprile in Piazza Francesco Lo Sardo) il tour di “Prevenzione possibile. La Salute al Femminile”, campagna di informazione dedicata alle donne per portare alla loro attenzione l’importanza di fare prevenzione attraverso piccoli cambiamenti nella vita di ogni giorno, che possono fare la ...

Trani News - I commercialisti nella società civile - focus economico e legislativo su contrasto e prevenzione alla violenza sulle Donne : L'incontro sarà articolato in una prima parte, realizzata in streaming con ODCEC di Milano , a cui saranno collegati più di 100 ODCEC di tutta Italia, , con relazioni su diversi aspetti del fenomeno, ...