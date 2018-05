Melania e Donald Trump separati alla Casa Bianca?/ La First Lady batte ai sondaggi il marito 47% contro 40 : Donald e Melania Trump separati in Casa? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:12:00 GMT)

Donald Trump e Melania - separati in Casa (Bianca) : Trump fa rima con «muro». Dopo quello che il presidente Donald aveva promesso di costruire tra gli Stati Uniti e il Messico, stavolta è la first lady Melania a erigere il suo, seppur solo metaforico. Secondo quanto riportato dal Washington Post, infatti, la coppia vivrebbe in ali separate della Casa Bianca e starebbe insieme solo il tempo strettamente necessario: Melania nella East Wing, dove sta ristrutturando gli uffici, Donald nella West ...

Usa - per il "Washington Post" Donald e Melania Trump vivono da separati : Nell'inverno del 2014, aveva fatto scalpore la notizia di Barack e Michelle Obama che alloggiavano in due camere di albergo separate durante un soggiorno alle isole Hawaii. Quattro anni dopo, un'altra ...

Donald Trump tiene il mondo con il fiato sospeso : Il 12 maggio la Casa Bianca dirà se cancellerà o meno l’adesione degli Stati Uniti al compromesso sul nucleare negoziato con l’Iran nel 2015. Leggi

Donald Trump e Melania “separati in casa” : “I due non dormono insieme - e tra la first lady e Ivanka non corre buon sangue” : Lui si sveglia all’alba e twitta. Lei si alza più tardi e si dedica al figlio. I due, ha raccontato una fonte al Washington Post, passano pochissimo tempo insieme. Non dormono insieme, non mangiano insieme, si divertono (si divertono?) separatamente. Sono Donald Trump e la first lady Melania che, sempre stando al quotidiano statunitense, non starebbero insieme nemmeno quando si trovano nella nota residenza di vacanza. Ma Melania, ...

Donald Trump e Melania - separati in Casa (Bianca) : Non dormono insieme, non mangiano insieme. Fra la West Wing di Donald Trump e la East Wing di Melania Trump è come se ci fosse un muro. Il presidente si sveglia alle 5.30 e subito guarda la tv e twitta, la First Lady si sveglia nella sua camera da letto un po' più tardi e subito si dedica al figlio Barron, che deve andare a scuola. Ma la coppia presidenziale si 'evita' anche durante il tempo libero. A ricostruire le vite separate ...

Ballando con le Stelle e Amici - Milly vince ancora (e per un soffio) all’auditel. Ivana Trump saluta Donald e scoppia la polemica sulla Guetta : L’ennesima sfida del sabato sera televisivo, consumatasi sabato 5 maggio, ha visto un nuovo testa a testa tra Amici e Ballando con le Stelle. I due show, mai come quest’anno, se la contendono: ieri sera la semifinale dello show di Milly Carlucci ha racimolato 3.841.000 telespettatori e il 20,50% di share con la chiusura a 00.46 (l’anteprima dalle 20.44 a 21.47 ha totalizzato invece 4.214.000 e il 18,5%), mentre Amici ha ...

John McCain non vuole Donald Trump al suo funerale : Il senatore dell’Arizona John McCain, storico leader del Partito Repubblicano ed ex candidato alle elezioni presidenziali del 2008, non vuole che il presidente Donald Trump partecipi al suo funerale. Un articolo del New York Times pubblicato il 5 maggio dice che le The post John McCain non vuole Donald Trump al suo funerale appeared first on Il Post.

Ivana Trump : “Chiamo Donald una volta al mese. 25 anni fa mi disse : mi candiderò” : "Sono in rapporti cordiali con tutti i miei ex. C'è una chimica tra due persone, o non ci faresti figli, non li sposeresti. Con Donald ci sentiamo una volta al mese: si immagina quanto è impegnato. Sta facendo un gran lavoro". Lo racconta, in un'intervista al Corriere della Sera, Ivana Trump, prima moglie del presidente americano, che stasera sarà ospite a Ballando con le Stelle su Rai1.Ivana promuove The Donald a pieni ...

Ivana Trump : «Io e Donald - sempre amici. Amiamo lo stile napoleonico» : ... «i miei nipoti hanno il divieto di chiamarmi nonna, al massimo Ivana-ma», , che da aspirante sciatrice in Cecoslovacchia è diventata una delle donne più potenti e ricche del mondo. Questa sera, ...