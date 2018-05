Domenica Live | Stefania Pezzopane e l’amore per Simone Coccia

Domenica In vs Domenica Live : ascolti pomeriggio 6 maggio 2018 : Domenica In vs Domenica Live: chi ha vinto la sfida di ascolti di ieri, Domenica 6 maggio? Nel pomeriggio di Rai 1 si è parlato del ruolo dei papà di oggi, di canto e di ballo; nel salotto di Canale 5, invece, l’argomento principale è stato ovviamente Il Grande Fratello 15, fra polemiche, baci e corna. Secondo voi, cosa ha interessato più gli italiani?!? Domenica In e i padri della società di oggi "Un complotto di famiglia per ...

Ascolti tv 6 maggio 2018 : i dati di Che tempo che fa e Domenica Live : Ascolti tv Domenica 6 maggio 2018: ieri sera Che tempo che fa seguito da 4 milioni di spettatori Ecco gli Ascolti TV della prima serata di Domenica 6 maggio 2018. Ieri sera a seguire Che tempo che fa su Rai1 sono stati in media 4 milioni 93 mila telespettatori pari al 17% di share. Anche […] L'articolo Ascolti tv 6 maggio 2018: i dati di Che tempo che fa e Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Patrizia Bonetti attacca a Domenica Live : «Stefano Ricucci mi ha riempita di botte : ho le prove» : ROMA - «Mi ha riempita di botte». Patrizia Bonetti, dagli studi di Domenica Live, lancia pesanti accuse al suo ex, l?imprenditore Stefano Ricucci, che, secondo quanto racconta...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane a Domenica Live si commuove per Simone Cocchia : “Sono una donna matura, so percepire l’inganno, so che siamo una coppia che interessa molto i mass media e per questo ci sono persone attorno a noi che utilizzano questo fatto per guadagnare un po di notorietà, i messaggini sono stati diffusi per fare del gossip. Se li fai leggere alla persona interessata è un conto, se li dai da pubblicare ad una rivista forse vuoi far parlare di te”. La senatrice Stefania Pezzopane ospite a ...

Il Ken Umano Rodrigo Alves entra nella casa del Grande Fratello : l'annuncio a Domenica Live : Il Grande Fratello accoglierà un nuovo concorrente. A dare l'annuncio la stessa Barbara d'Urso a Domenica Live . Si tratta di Rodrigo Alves meglio noto con il soprannome di Ken Umano , un volto già ...

"Sei uno str..." : scintille a Domenica Live tra Rinaldi e Lemme : Ancora scintille a Domenica Live tra il farmacista Alberico Lemme e l'ex naufraga dell'isola dei Famosi, Nadia Rinaldi. Non è la prima volta che i due si beccano in tv, ma nel corso dell'ultima puntata sono volati insulti. La Rinaldi ha puntato il dito contro i metodi consigliati da Lemme per perdere pero. Poi la stessa ex naufraga ha parlato dell'intervento a cui si è sottoposta per perdere il grasso in eccesso. A questo punto è arrivato il ...

Il Ken umano al GF 15 - il nuovo concorrente rivelato a Domenica Live : Il Ken umano è pronto a varcare la soglia del GF 15. A Domenica Live, Barbara d’Urso ha lanciato la bomba del momento e di certo l’annuncio non stupisce quanto hanno individuato negli abitanti della Casa tutto il parterre della conduttrice. Il GF 15 vedrà il Ken umano come nuovo concorrente, pronto a far discutere e far parlare di sè. L’opinione pubblica italiana lo conosce da molto tempo proprio grazie alla d’Urso: in ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la frecciatina ad Alessia Marcuzzi : i dettagli Video : Nel corso delle ultime ore si sta discutendo della frecciatina che Barbara D'Urso avrebbe lanciato contro Alessia Marcuzzi a to di alcune comunicazioni giunte dal popolo della rete, secondo cui la gieffina Veronica Satti avrebbe espresso un'imprecazione contro Dio, tra le mura del 'GF15'. La D'Urso si scaglia contro la Marcuzzi: la frecciatina al vetriolo A diverse ore dalla messa in onda dell'attesa e quarta puntata del 'Grande Fratello', ...

Valeria Marini a Domenica Live : «Ho aiutato Vittorio Cecchi Gori - era solo e con tanti problemi» : ROMA - «Quando ho conosciuto Vittorio, era già separato e divorziato da tempo. Ho incontrato un uomo solo con tanti problemi, ho cercato di aiutarlo e...

Domenica Live - nuovo concorrente nella casa. Ecco chi è Video : Oggi, Domenica 06 maggio, va in onda una nuova puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso [Video]. La conduttrice ha rilasciato alcune anticipazione di cosa vedremo nelle cinque ore di messa in onda. Potrete re la diretta minuto per minuto, direttamente qui su Blasting News. IL nuovo concorrente DELLA CASA, CHE ENTRERA' MARTEDì PROSSIMO è IL KEN UMANO AMERICANO. 18.00 In studio arriva l'onorevole Stefania Pezzopane per difendere la sua ...

