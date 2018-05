Disturbi mentali e psichici | Pronto Soccorso in emergenza Ministero della Salute

Disturbi mentali - in 600mila al Pronto soccorso : il report del Ministero : Disturbi psichici e mentali sempre più frequenti come emergenze nei Pronto soccorso italiani. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute, sarebbero circa 600mila gli accessi registrati nel 2016, di cui solo il 13 per cento seguiti da una effettiva ospedalizzazione. Pronto soccorso intasati da pazienti con manifestazioni che invece dovrebbero essere trattati, come previsto dall’iter sanitario, dall'assistenza dei centri e dipartimenti ...

Dipendenza da videogiochi : rischio Disturbi mentali ragazzi : I ragazzi che trascorrono ore davanti ai videogiochi sono a rischio di disturbi mentali. Ecco i sintomi.

Veneto : Anci - confronto con Regione per assistenza a persone con Disturbi mentali : Padova, 15 mar. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha chiesto ed ottenuto un tavolo di confronto con la Regione per discutere dei livelli essenziali di assistenza, i cosidetti LEA, in particolare per quel che riguarda l’assistenza socio sanitaria e residenziale alle persone con disturbi mentali in riferime