Discriminazione per legge : Ecco una lista di leggi approvate o che stanno per essere approvate dalla knesset, il parlamento israeliano. Leggi

Insegnanti donne in pensione prima degli uomini (per legge). E il giudice condanna il Miur per Discriminazione : L’impossibilità per le dipendenti donne di prolungare il rapporto di lavoro così da totalizzare un maggior ammontare di contributi sui cui parametrare la pensione è una discriminazione. Lo ha deciso il giudice del lavoro del tribunale di Avezzano, Giulia Sorrentino, che ha condannato il ministero dell’istruzione a riassumere una docente di scuola primaria del comune abruzzese a risarcire per un importo pari a 24 mensilità una professoressa di ...

Starbucks : perché la Discriminazione razziale è un problema di fatturato : Per salvare l'immagine dopo Philadelphia, per i dipendenti arriva il corso contro il razzismo. E un pomeriggio di chiusura costa all'azienda 16,7 milioni di dollari

Usa - Target patteggia in causa per Discriminazione neri e ispanici : Target, grande catena della distribuzione negli Usa, ha accettato un accordo di patteggiamento nell'ambito di una causa legale in cui è accusata di aver trattato in maniera ingiusta neri e ispanici ...

Non solo donne - Amnesty : per gli italiani troppa Discriminazione nel nostro Paese : ... che indaga il pensiero dei nostri connazionali su questi fenomeni discriminatori in Italia e nel mondo. I dati emersi su queste forme di discriminazione non sono incoraggianti. Infatti, per 6 ...

Discriminazione di genere - uno stereotipo femminile esiste. Ma per la scienza siamo tutti uguali : Il FQ Millennium di marzo è dedicato alle donne e ai ruoli che occupano nella società e al modo in cui si vedono e sono viste nella società. Queste analisi offrono uno spunto di riflessione interessante. Certamente uno stereotipo femminile esiste e differisce dallo stereotipo maschile, anche in società avanzate; ma questo stereotipo corrisponde ad una effettiva realtà? Le donne sono effettivamente diverse dagli uomini? Se lo sono, la differenza ...

Pari opportunità - un video per combattere la Discriminazione : Sicuramente ciò consentirebbe di attrarre più donne anche e soprattutto in settori di alto sviluppo, come quelli nel mondo della scienza e della ricerca". Elena Tiracorrendo, Consigliera supplente di ...

Germania - fa causa alla banca per Discriminazione linguistica. Il giudice le dà torto : E così nel mondo del politicamente corretto, ben incuneato nei gangli dei sistemi formativi, rivendicare le leggi di natura diventa addirittura un reato.

Microsoft accusata di "Discriminazione sistemica e dilagante" : tra il 2010 e il 2016 sono 238 le denunce per Discriminazione di genere e molestie : sono accuse pesanti quelle che stanno colpendo Microsoft in queste ultime ore. Tutto nasce da una causa per "discriminazione sistemica e dilagante" nei confronti delle donne della compagnia e i dati proposti dai querelanti sono sicuramente importanti e da non sottovalutare per l'immagine della compagnia.Come riportato da Games Industry, il colosso di Redmond è stato accusato di "pregiudizio di genere incontrollato" derivante da una dato ...