Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Lega Calcio diffida MediaPro | «Rispetti impegni»

Diritti Tv Serie A - Tavecchio a Sportitalia : «Quando me ne sono andato erano assegnati» : L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha concesso una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky), rompendo il silenzio dopo le dimissioni da capo del calcio italiano seguite alla mancata qualificazione della nazionale al Mondiale di Russia 2018. Tavecchio è stato intervistato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello ed rico...

Si svolgerà domani a Milano l'assemblea di Lega Serie B, con inizio alle ore 14. Dopo le comunicazioni del presidente, Mauro Balata, e le informative del direttore generale, si parlerà di diritti audiovisivi per il prossimo triennio 2018-2021, di mutualità di sistema, ma anche di marketing associativo e di ottimizzazione dei costi. (AdnKronos)

Serie B - Diritti tv : scaduto il bando - ecco la situazione Video : C'è tanta attesa tra gli sportivi per capire quale emittente televisiva si aggiudichera' i diritti per trasmettere tutte le gare del campionato di Serie B [Video] per il prossimo triennio calcistico 2018- 2021. I risultati dell'attenzione nei confronti del campionato di Serie B sono ormai sotto gli occhi di tutti e l'interesse per accaparrarsi i diritti televisivi è molto alto. La conferma che la Serie B è cresciuta molto negli ultimi ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega valuta scenari. Per la Coppa Italia sfida Rai - Mediaset : I Diritti tv sono al centro dell'assemblea della Lega Serie A in programma alle 13.30 a Roma. La riunione, convocata dal commissario Giovanni Malagò nel Salone d'onore del Coni, servirà soprattutto a valutare i possibili scenari, alla luce o in attesa della decisione del Tribunale di Milano che, fra stamani e mercoledì, deciderà se revocare la sospensione al bando di Mediapro o accogliere le istanze di Sky, ...

Diritti tv Serie B : scadenza vicina - chi trasmetterà i match? Ecco la situazione Video : La Serie B sta per concludere la sua regular season, ma l'attenzione di molti è gia' proiettata al prossimo campionato. Si attendono tantissime novita' per la prossima stagione. Anzitutto un cambiamento epocale [Video]: addio alle gare al sabato. Si giochera' dal venerdì al lunedì, proprio come la Serie A: una possibilita' in più per le televisioni, che trasmetteranno di domenica anche le gare della Serie B si giochera' anche alle ore 12.30 di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro e Sky dialogano ma telefoni bollenti tra club : Dopo mesi di discussioni feroci ieri pomeriggio a Milano è andato in scena un primo incontro ad alto livello tra Sky e MediaPro sulla questione dei Diritti tv della Serie A. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dall'aula di tribunale in cui si stavano scontrando gli avvocati dei due colossi. Andrea Zappia ad di Sky Italia e Jaume Roures presidente di MediaPro si sono confrontati sul tema più caldo del calcio ...

Prove di dialogo Sky-Mediapro sui Diritti tv della Serie A : Faccia a faccia tra Zappia e Roures per uscire dallo stallo e trovare una soluzione di compromesso che soddisfi tutte le parti in causa L'articolo Prove di dialogo Sky-Mediapro sui diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Decisione Tribunale entro mercoledì - Malagò preoccupato : Fra lunedi' e mercoledi' il Tribunale di Milano dira' se rispetta o meno le regole il bando di Mediapro, contestato da Sky che ne ha ottenuto la sospensione d'urgenza il 16 aprile. Il giudice Claudio Marangoni in mattinata si e' riservato la Decisione dopo l'udienza di due ore con le parti, a tratti «animata» per dirla con uno dei circa venti legali presenti. E' quindi possibile, ma non scontato, che lo scenario sia più chiaro ...

Diritti Serie A - tra MediaPro e Sky l’accordo resta lontano : a settembre il campionato rischia di non andare in tv : I Diritti tv della Serie A sono sempre più in alto mare: MediaPro e Sky continuano a litigare, in attesa del giudizio del Tribunale di Milano che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ma a cui seguirà quasi sicuramente un ricorso in appello. La Lega calcio intanto è rimasta senza soldi e il campionato rischia sul serio di partire per la prima volta senza essere trasmesso in televisione. Oggi davanti al presidente della Sezione impresa, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021. Udienza Sky - MediaPro : discussione animata - decisione rapida. : Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma (con o senza modifiche) o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario MediaPro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. È quanto è emerso al termine dell'Udienza di discussione tra le parti, durata circa due ...

Diritti tv Serie A - decisione a giorni : ANSA, - MILANO, 04 MAG - Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma , con o senza modifiche, o sulla revoca del provvedimento di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - cresce tensione club - si pensa a distribuzione diretta del contenuto : La battaglia legale fra Sky e Mediapro tiene in apprensione la Lega Serie A: lo scenario rimane confuso, per evitare tempi ancora più lunghi fra i club è diffusa la speranza di un accordo fra l'emittente satellitare e la società spagnola, che rivende i Diritti tv da intermediario indipendente e presto potrebbe tornare a spingere per il canale della Lega. Molto dipende dall'udienza a porte chiuse di domani alle 10 davanti al ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti tv : attesa l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...