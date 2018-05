Diritti tv | la Rai ' vince' la Coppa Italia | battuta l' offerta di Mediaset

Rai - a rischio i Diritti della Coppa Italia : Mediaset pronta ad offrire 27 milioni : Dopo aver perso i Mondiali di Roma e la Formula Uno la Rai rischia di veder sfumare la Coppa Italia: Mediaset è pronta all'offerta decisiva. L'articolo Rai, a rischio i diritti della Coppa Italia: Mediaset pronta ad offrire 27 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - verso asta Rai - Mediaset per la Coppa Italia e SuperCoppa : Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana, tradizionalmente trasmesse in chiaro e in esclusiva dalla tv di Stato. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ha messo a punto gli ultimi dettagli del bando per il triennio 2018-21, che verrà approvato nell'assemblea dei club di giovedì prossimo, quando verranno stabiliti anche i prezzi minimi, e ...

